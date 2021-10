Resident Evil: Ulike kunngjøringer som kommer før Halloween

Franchisen resident Evil feire i år hans 25 -årsdag, og derfor hans 25. Halloween. For anledningen, Capcom bestemte seg for å komme med flere kunngjøringer gjennom ukene, med en veldig presis kalender presentert på ditt offisielle japanske nettsted. To kunngjøringer er allerede gjort, de refererer til et lotteri med offisielle produkter og spesielt utgivelsesdatoen for Resident Evil 4 VR på Oculus Quest 2.

Vi har nå Møt 21., 22., 25. og 29. oktober for å oppdage kommende kunngjøringer på resident Evil. Capcom åpenbart beholde mysteriet, men fansen krysser fingrene for informasjon om de DLC fra Resident Evil Village te i løpet av Capcom E3 butikkfront tilE3 2021, brukes et visuelt bilde av spillet også på studioets nettsted, og fremfor alt en offisialisering av nyinnspilling av Resident Evil 4, i hjertet av mange rykter de siste månedene. Vi kan også ha en annen trailer for filmen Resident Evil: Velkommen til Raccoon City forventet på kino i slutten av november eller en første video for serien Bo fra Netflix.

Vi må vente noen dager til for å oppdage annonsene vi har i butikken Capcom for Halloween den 25 resident Evil. Du finner det siste spillet hittil, Resident Evil Village, For € 46 in Amazon.