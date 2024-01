«Respekt er ikke hva det er»: Trygg PSG-sjef ødelegger Lionel Messi

Lionel Messis avgang setter få spor på PSG-siden. Det er i hvert fall det som kan konkluderes etter å ha lest et intervju med klubbens president, Nasser Al-Khelafi, som snakket lenge om klubbens hete saker på RMC. Det er også mulighet for en retur til den argentinske kolonnen, som ikke trodde på fransk jord før Inter dro til Miami.

I Ballon d'Or-intervjuer la han aldri skjul på at han ikke hadde noen gode minner fra tiden i Paris. Ifølge presidenten i PSG har disse ideene ingen plass i fotballens verden. «Jeg har mye respekt for ham, men en som snakker dårlig om PSG, det er ikke bra, det er ikke respektfullt.»Al-Khelafi var lei seg først. «Han er ikke en dårlig fyr, men jeg liker det ikke, jeg vil at enhver spiller skal snakke når han er der, han har aldri gått bort en gang. Det er ikke vår stil.»Deretter beskrevet.