Restaurering: Bourne, Tenormandy, Lecorne… Macron returnerer Matignons Rubiks kube

For å rettferdiggjøre søndagens tête-à-tête fremhevet Eysée spesielt «ankomsten av dårlig vær og en kald bølge i Pas-de-Calais», begynnelsen på å etablere en ny regjeringsarkitektur tar form.

Emmanuel Macron har gjennomgått alternativene sine for Matignon i flere dager, med to kandidater som dukker opp: Julien Denormandie og Sébastien Lecornu. Elizabeth Bournes kontinuitet kan ikke utelukkes.

«Alt er mulig… inkludert ingenting,» oppsummerer en nær venn av Emmanuel Macron, og legger til at etter omfattende konsultasjoner denne uken med økonomiminister Bruno Le Maire, er presidenten fosforholdig i å omorganisere teamet sitt. Edouard Philippe, via François Peyrou.

Sistnevnte vurderte «endringen» som «nødvendig» på BFMTV søndag.

Vanen med å la klokkene gå under tidligere skift var Mr. De som er nær statsoverhodet lover en rask respons på hva som enn skjer, mens Macron har fått det.

En innflytelsesrik rådgiver sier at presidenten er i en «krystalliseringsfase» og «ting vil endre seg i begynnelsen av uken, sannsynligvis med en ny statsminister på mandag».

Dessuten … å finne en innbygger i Matignon krever delikate beregninger, og «det er ikke mange valgene,» bemerker en historievandrer. Olivier Dussopt (Labour) på CNews/Europe 1 er nok til å oppfordre ministrene til å opptre med ekstrem forsiktighet, for eksempel å nekte å «spille trifecta» på søndag.

Ifølge flere kilder i administrasjonen ser listen ut til å ha blitt redusert til to navn: «Lecornu og Tenormandy», selv om «med presidenten er det alltid uforutsigbart», sier en lojalist til statsoverhodet.

Kampen gjenoppliver en eldgammel kamp i flertallet mellom eks-makronister, som Julien Tenormandy er medlem av, og trofaste fra høyre som Sébastien Lecornu.

First, 43, har reist i et tiår etter Emmanuel Macron, som han nesten grunnla en startup med i 2014, da han dro til Percy som visepresident til mannen som da var økonomiminister. .

En mars, flaggskipet til presidentkampanjen i 2017! Ingeniør, Mr. Tenormandy ledet deretter boligdepartementet, deretter landbruket, før han reorienterte seg til privat sektor i 2022. Han forsikret publikum om at hvis han fikk muligheten, ville han ikke kunne nekte Matignon.

På sin side, Sébastien Lecornu 2017 Mr. Etter å ha stilt seg på linje med Macron, vevde han det samme nettet som to andre tidligere statsministre fra det republikanske partiet (LR), Edouard Philippe og Jean Casteaux.

Etter å ha tjent som minister for væpnede styrker i en alder av 37, i oversjøiske territorier og samfunn, har Mr. Lecornu etablerte seg som en av statsoverhodets politiske rådgivere, med flere valgte mandater (president for rådet for Ure-avdelingen, senator, ordfører…). En enda mer spennende profil i en tid hvor vi må forholde oss til et relativt flertall i forsamlingen og et høyredominert senat.

Imidlertid er Elizabeth Bourne «ikke fordømt: alle uttaler begravelsesritualene sine … men vi beveger oss litt for raskt», advarer en nær venn av statsoverhodet.

Etter 20 måneder på Matignon, Ms. Bourne la aldri saken som bona fide-leder, og vedtok 30 lovforslag inkludert 6 som påberopte seg artikkel 49.3. Allerede en startende i fjor sommer, kunne han bevise sin motstandskraft og lojalitet til enhver test.

Den nåværende statsministeren er «skadet», sa LFI-delegasjonsleder Mathilde Panot søndag, og etterlot bare «dårlige valg» for å erstatte Emmanuel Macron, ute av stand til å sette i gang et reelt «brudd» i de politiske rekkene. .

Etter å ha bestemt seg for sin statsminister, vil Emmanuel Macron angripe hele regjeringen, med to slagord: «Reduser og forny». Et stort prosjekt, men «stabilitet har mange dyder i disse tider med store omveltninger, når det gjelder økonomi og finans,» argumenterte France 3 Bruno Le Maire i et innlegg på Percy fra 2017.