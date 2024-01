Restaurering, gruveprospekt i Norge, «Tørr januar»…: 28' Klubb!

Denne fredagen, historiker Pascal BlanchardForfatter og filosof Nathan DeversSpaltist Julie Graziani og designer av «Charlie Hebdo» og «Liberation». kakao Tilbake til ukens nyheter.

Ta et tilbakeblikk på ukens to nyheter:

Restaurering. For å gjenopprette farten til sin femårsperiode – og hans popularitet – valgte Emmanuel Macron tidligere nasjonal utdanningsminister Gabriel Attal til å erstatte Elisabeth Born som statsminister. Bak det «dristige valget» av «ungdomskortet», ifølge en del av bladet, «Klon av Emmanuel Macron» og «kommunikasjonskonspirasjon», til andre medier… Bak kommentarene har den nye lederen mange problemer. Mellom regjeringen, et parlamentarisk flertall ikke sett siden 2022 og fremtidige europeiske valg som er ugunstige for Revival-partiet. Er Gabriel Atal en ressurs eller et problem?

Dynamisk endring. Tirsdag 9. januar tillot Norge at deler av havbunnen ble åpnet for gruvedrift. Dette gjør det til et av de første landene i verden som har gjennomført denne kontroversielle og miljømessige praksisen i en uutforsket region. Til tross for advarsler fra frivillige organisasjoner som Greenpeace, er denne nye praksisen, ifølge regjeringen, nødvendig for å lykkes i sin energiomstilling: «Vi trenger mineraler. [car] Solcellepaneler, elbiler, mobiltelefoner etc. bør skiftes grønt. » Har Norge rett?

I ukens kamp, sier Fredrik Den nye statsministeren Gabriel Atal, 34, stiller mot National Rally-lederen Jordan Bardella, 28. Vil de to politiske skikkelsene som «omfavner den unge generasjonen» møte hverandre i neste europeiske valg… og til og med i det fremtidige presidentvalget?

«Tørr januar», også kjent som «skånsom januar» på fransk, har begynt! Utfordringen, som ble lansert og importert fra Storbritannia, politikken med å stille spørsmål ved sitt alkoholforbruk, må tas opp av mer enn 30 % av den franske befolkningen i år. Egentlig? Dette er en dot comAlix von Bee.

«Den lille jenta i meg kan ikke tie om dette navnet lenger. Han heter Benoit Jacquot. » Skuespillerinnen Judith Godrech, da i 40-årene, avslørte hvilken innflytelse filmskaperen hadde på henne som 15-åring. Dette er ukens historie. Claude Askolovich.

vår En internasjonal Chilensk avis «El Mercurio», onsdag 10. januar: «Forvirring og terror». Frykt har grepet landet i fire dager siden Fito, en fremtredende gjengleder og narkotikasmugler, rømte fra fengselet. Rundt ti mennesker ble drept i sammenstøt med politiet og hæren.

