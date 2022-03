Rester av en rakett som faller på månen … men vi må vente på bilder

Månen har nå ett krater til. Ifølge eksperter styrtet en rakett som hadde vært inaktiv i mange år inn i den fredag, men kunne ikke observere hendelsen direkte, noe som gjorde det nødvendig å vente på bevis i bildene.

I følge astronomen Bill Gray, som først oppdaget den forestående kollisjonen, traff månens avstand klokken 12:25 GMT.

Ved en hastighet på 9000 km/t må den sylindriske gjenstanden grave en avgrunn.10 til 20 meter i diameter«, sa han til AFP.

Banen ble beregnet ved hjelp av observasjoner gjort av teleskoper på jorden. «Vi hadde mye data om dette emnet«, påpekte Bill Gray.»Hvis den ikke hadde blitt dratt ut av en ond hånd, ville den ha truffet månen i morges«.

Identifikasjonen av den aktuelle raketten kan diskuteres, ettersom ingen er offisielt ansvarlig for å liste opp og overvåke romavfall i det dype rom.

Programvaren som brukes av NASA-finansierte overvåkingsprogrammer ble utviklet av Mr. Gray sporer asteroidene uten å forvirre dem, og utforsker dem dermed unødvendig.

Kinesisk maskin?

Etter først å ha trodd at det var rester fra SpaceX-raketten, erklærte han til slutt at det var et kinesisk fartøy. Mer spesifikt statusen til den lange marsraketten som ble skutt opp i 2014 for et oppdrag kalt Chang’e 5-T1, som en del av landets måneutforskningsprogram.

Beijing nekter, nettsted «Kom trygt inn i jordens atmosfære igjen og brant fullstendig«Men ifølge Bill Grew forvekslet Kina to oppdrag med identiske navn, som faktisk snakker om en rakett som ble skutt opp senere.

Krateret kan imidlertid bare gå i bane av NASAs LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter)-sonde eller indiske Chandrayaan-2.

Den amerikanske romfartsorganisasjonen har bekreftet at de ønsker å finne avgrunnen innen utgangen av januar, men har advart om at operasjon kan finne sted.»Uker«.

Ifølge Bill Gray kan begge studiene overvåke hvilken som helst månesone en gang i måneden.

Det er ikke uvanlig at rakettnivåer slippes ut i verdensrommet etter å ha blitt skutt opp. Men dette er første gang det har vist seg å ha kollidert uventet med månen.

På den annen side har rakettposisjoner allerede blitt skutt opp mot månen for vitenskapelige formål under Apollo-oppdragene.

Studiet av dannelsen av krateret og det omrørte materialet kan fremme den vitenskapelige studien av månen, Selenologi.