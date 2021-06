Resultat av gruppe F og siste oppdateringer

FDet er uenighet om hvilket lag som vil slå Frankrike i dette EM, men å møte Tyskland i München vil være en tøff test for å starte kampanjen.

Verdensmestrene til Didier Deschamps har en forbløffende styrke i dybden, et kavaleri av fantastiske sentrale forsvarere og et sentralt trekk hos spillerne i de første årene. De husket Karim Benzema som partner Kylian Mbabane, og midtbanespilleren N’Colo Conte hjalp Chelsea med å vinne Champions League i et par år i sin beste form.

Frankrike har ikke alltid hatt lett på merket med favoritter – se på verdensmesterskapet i 2002 – og noen innenlandske kamper er aldri for langt unna overflaten – se på verdensmesterskapet i 2010. I løpet av den siste uken har det vært rapporter om et sammenstøt mellom Mbabane og Oliver Groot, med den unge spissen Giroud som ble offentliggjort med litt kritikk om tjenesten han vil motta i den hete seieren mot Bulgaria.

“Mbappe og Giroud hadde en kort diskusjon, men det var normalt – det er ikke uvanlig,” sa keeper Hugo Loris.

“Det er forskjellige ideer i garderoben, og det kan skje.

“Det ble ganske enkelt vår oppmerksomhet da. Vi har en god lagånd. Jeg tror vi taklet det bra. “

Frankrike og Tyskland har møttes bare to ganger i store konkurranser siden 1986, med Tyskland som vant 1-0 i kvartfinalen i verdensmesterskapet i 2014 og Frankrike 2-0 i de siste fire av EM 2016.

Til tross for deres utmerkede konkurransedyktige rekord og hjemmefordel, føles det som om det blir lagt press på Tyskland. De har slitt med å gjenoppbygge siden de forlot verdensmesterskapet i 2018 i gruppespill, med Joachim Lo avgang etter i sommer. Forsøk på å finne en ny identitet på banen for teamet har forårsaket taktisk forvirring, avslørt åpenhet og uansvarlig høy linje i endring.

Mengden talent Tyskland har på midtbanen og angrepet har gått under radaren: Joshua Kimmich, Leon Goretska, Ilke Gundokan, Tony Cruise, Leroy Sane, Serge Knabry, Guy Howards, Timo Werner og Thomas M ல்ல ller er ikke bare på hyllen. Disse gruppekampene er generelt stramme, men med så mye kvalitet på banen kan du forvente mål.

Komplett teamnyhet om kort tid.