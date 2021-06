Jegn Russland, Kroatia avslørte en kjent svakhet fra Storbritannias side. Klarte ikke å holde ballen for de tre løvene, Motrick og midtbanespilleren Evan Rockitic tok kontrollen, krysset England-laget, presset vingene til en tradisjonell bakspiller på baksiden, dikterte tempoet og til slutt resultatspillet.

I en vurdering etter kampen forbannet England fraværet av en spiller som Modric fra troppen. Ballen var smart, og for å slå den av behersket han dukken og kunne ikke komme nær England for å kutte strengene han trakk. I andre halvdel var Kroatias kontroll opp til Motrik, som løp på midtbanen som en general for å oppmuntre sine tropper på slagmarken.

Motrick var da 32 år gammel. Selv om det ikke var på toppen av kreftene, hadde han den perfekte opplevelsen og kunnskapen at han noen måneder senere vant Ballon d’Or og brøt dobbelt av Lionel Messi og Cristiano Ronaldo.

Han er tilknyttet Real Madrid, som har vunnet Champions League for tredje år på rad. Ikke en stor sentral midtbanespiller i verden, England led på grunn av det.

Men Englands hevn har falt. Han er en god spiller, men som andre seniorpolitikere – Ronaldo og Gareth Bale, nå henholdsvis 36 og 31 – går han inn i kampen med et spørsmålstegn.

Kroatia vil alltid være tilbake, sa Roy Keane nylig til Sky Box. Han uttrykte imidlertid en felles bekymring: “Kan han virkelig produsere etter en tøff sesong med Modric 35, Real Madrid?”

Real var heldig nok til å gå videre til semifinalen i Champions League, hvor de ble godt slått av Chelsea – Englands Mason Mount overgikk Modric med mer enn to meter – og ble sendt til La Liga-tittelen av byrivalene Atletico.

Selv mot Real, til tross for å gå mot Liverpool, så Modric skyggen av sitt tidligere jeg. I følge tidligere kroatiske manager Slaven Felik er det imidlertid på midtbanen, der Motric er bandets vert, Englands første motstandere er sterke.

“Alt er relevant på midtbanen vår,” sa den tidligere West Brom-sjefen. “Etter min mening, når vi spiller trioen Marcelo Prosovic, Luka Modric og Madio Kovacic – bare Frankrike sammenligner. De er gode. De er komplette, de er alle der.”

Hvis England ikke stenger Modric, vil de være i hendene hans igjen, enten ved å skynde ham mot ballen eller ved å stoppe banene som passerer for å kombinere forsvar og angrep.

For å gjøre Prosovic og Kovacic til hans løp for ham, kan Modric spare på energinivået og finne små steder å handle.

I likhet med Andrea Birlow på Euro 2012, kan England, da 33, bare håpe på å finne trøst i Motricks alder før kampen og tap av fart på bakken. De tror kanskje de har ham.

Men Birlow ødela England i kvartfinalen, Italia bøtelegget dem og til slutt sendte ham av gårde med en Panenka – en subtil brikke midt i målet – for å understreke Golfen i nattklassen.

Hvis Modric ikke blir kontrollert av Englands yngre, mer energiske midtstoppere på Wembley eller enda bedre, kan Kroatia lett føre til et nytt nederlag mot Gareth Southgate.