Rettferdighet tvinger Luxembourg til å godkjenne glyfosat på nytt

«Som et resultat av denne annulleringen, blir autorisasjonene for de aktuelle plantevernmidlene gjenopprettet fra datoen for dommen», svarte Luxembourgs landbruksdepartement mandag.

«Denne tilbaketrekningen er ikke basert på noen vitenskapelige eller regulatoriske elementer som inkriminerer glyfosat eller produkter basert på dette stoffet,» sa en talsperson for gruppen til AFP.

EU-kommisjonen besluttet i begynnelsen av desember å forlenge med ett år til 15. desember 2023, den nåværende godkjenningen av glyfosat i EU ble allerede fornyet i 2017, i påvente av en vitenskapelig evaluering av europeiske regulatorer.

European Food Safety Authority (EFSA) planlegger å presentere en etterlengtet studie i juli 2023 med tittelen «Risks of exposure to glyphosat for animals, humans and the environment», som anses nødvendig for å fastsette utvidelsen. År, godkjenning gitt for ugressmiddel.

Regjeringen i Luxembourg, en liten stat med 645 000 mennesker klemt mellom Tyskland, Belgia og Frankrike, forbød glyfosat etter en politisk avtale som ble inngått av den regjerende koalisjonen i 2018 – en første i EU. Østerrike hadde en gang planlagt å forby det fra tidlig i 2020 før de trakk seg.