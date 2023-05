Rettslige handlinger fra miljøorganisasjoner etter eksplosjonen av en SpaceX-rakett

Den 20. april lanserte Elon Musks selskap Starship for første gang, men raketten møtte uregelmessigheter, noe som tvang SpaceX til å aktivere selvdestruksjonskommandoen, noe som fikk den til å eksplodere over havet, etter omtrent fire minutters flytur. Flere organisasjoner, inkludert Center for Biological Diversity og American Bird Conservancy, anla sak ved føderal domstol i hovedstaden Washington. «Utskytningsrampen ligger i tilknytning til habitater for beskyttede arter og trekkfugler, slik som Kemps skilpadde eller Piping Plover,» sa Center for Biological Diversity i en uttalelse, og la merke til at testen hadde «sprøytet området rundt med fine partikler» . Organisasjonen siterte også støy og lysforurensning knyttet til rombasen, samt kilder til brannstiftelse. Testflyvningen 20. april startet en brann på rundt 1,5 hektar i Boca Chica Regional Park, sør for utskytningsrampen, ifølge Federal Fish and Wildlife Service. «I etterdønningene av oppskytingen inkluderte tallrike biter av betong, stålplater, metaller og andre gjenstander kastet hundrevis av meter, og en sky av pulverisert betong avsatt materiale» opp til mer enn 10 km nordvest for utskytningsrampen, heter det i detalj. føderale tjenester. Ingen dyr ble imidlertid funnet døde på landet som administreres av disse tjenestene, la de til i en uttalelse sendt til AFP. (belgisk)