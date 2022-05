Retur av statsobligasjoner: vil du kjøpe belgisk gjeld?

Å investere i statsobligasjoner eller ikke å investere, det er spørsmålet… Med en total rente på 0,70 % (0,49 % netto) eller 1,30 % (0,91 netto), bør man holde seg til pengene sine i 5 eller 10 år? «Du må se på konkurransen og sparekontoer og terminkontoer i banker, dette er heller ikke høye priser»svarer Jan Debot i Federal Debt Agency. «Jeg tror vi kan være konkurransedyktige for øyeblikket,» Han legger til.

Det er riktig at med en lovlig minsterente på 0,11 %, inkludert lojalitetsbonus, tilbyr de aller fleste rentebrosjyrer den enkelte investor mindre enn nye statsobligasjoner.

For noen observatører, selv ved 1,30 %, er renten på statsobligasjoner fortsatt lav. «Dette er fortsatt veldig lavt gitt inflasjonen som for øyeblikket er rundt 8 % i den nasjonale definisjonen og 9 % i den europeiske definisjonen,» Eric Doer, direktør for økonomiske studier ved University of Lille School of Management, forklarer. «Dette betyr at selv en 0,7% rente gitt av staten, er det fortsatt en reell rente på rundt -8%,» Han legger til. «En sparer som vil kjøpe en slik kupong, som med sparebøker, vil fortsette å miste mye kjøpekraft»Eric Doer fortsetter.

Vil individuelle sparere og investorer legge igjen penger i sparebøkene eller overføre deler av pengene deres til statsobligasjoner? De to produktene har ulike praktiske aspekter. Renteheftet vil tillate innehaveren å ta ut pengene sine når som helst. Penger plassert i en statsobligasjon kan kun innløses ved forfall, 5 år eller 10 år, i dette tilfellet. Det er alltid mulig å videreselge statskupongen underveis, men du vil miste en del av startkapitalen. Det er markedet som bestemmer verdien av «brukte» statsobligasjoner. I tillegg, ved videresalg før forfall, kan en skatt på 0,12 % på børstransaksjoner forfalle.

Den fremtidige renteutviklingen må også tas i betraktning. Det er ingen krystallkule for å forutsi fremtiden for rentene på spare- og investeringsprodukter. Nylige kommentarer fra presidenten for den europeiske sentralbanken, Christine Lagarde, peker på en renteøkning, som har ført til at negative renter er opphørt ved utgangen av tredje kvartal. Vil dette gi mer attraktive investeringsmuligheter enn eksisterende statsobligasjoner? Spørsmålet er fortsatt åpent.