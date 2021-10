Returen til Pimkie -butikker i Belgia vil ikke passere: tidligere arbeidere vil bli hørt

Arbeidere og fagforeninger besøker hovedkontoret i Pimk fredag ​​for Han fordømmer den skandaløse sammenkomsten som etterlot 136 arbeidere i kuldenCNE og CGSLB kunngjorde mandag med henvisning til kjedekjedens konkurs, som ble kunngjort i mars.Etter at det belgiske datterselskapet ble erklært konkurs, betalte ikke Belsay (som drev Pimkie -butikker i Belgia, red.anm.) Forrige måneds lønn eller sluttvederlag. Noen måneder senere åpnet Pimkie en ny butikk i De Panne. Denne uredelige konkursen er ikke akseptabel; Vi iverksetter tiltak for å sikre at ofrene blir kompensertFagforeningene forklarte.

Som et resultat av denne konkursen gikk 136 arbeidsplasser tapt. Fagforeninger sa at lønn og sluttvederlag i mars for de berørte arbeiderne 136 ikke ble betalt av Belsay, som la til at det ikke var tegn til forestående konkurs. I tillegg, Ny Pimkie -butikk åpnet i juni.

En sosial liste anslått av fagforeningene til 3.400.000 euro

eller, “Det belgiske selskapet bak gjenåpningen i La Panne, kalt Pimk (?), Drives av Frédéric Molise. Dette kallenavnet er godt kjent i næringslivet. AFM (Mulliez Family Association) eier blant andre Pimkie, Auchan, Kiabi og Decathlon?‘, velg CNE og CGSLB.

Dermed vil de to fagforeningene gjennomføre en symbolsk handling 15. oktober fra kl. 13.00 på Pimk -hovedkvarteret, hvor de har tenkt å bringe “Den belgiske sosiale listen over den franske direktøren. Denne listen kan anslås til 3.400.000 euro, 136 ganger det totale taket på 25.000 euro for intervensjon fra Business Closing Fund”.