Returkurs etter industrien til industrien tiltrekker seg økonomisk støtte

Ledere forventer sjelden sympati – næringslivet er ikke veldedighet, det fremmer konkurranse. Men Govt-19 fikk handelshøyskoler og regjeringer til å vurdere måter å støtte ledere som oppmuntret seg selv, sparket eller så behovet for å trekke seg.

William Vandick, som har jobbet i London i mer enn 20 år, sier at “når epidemien landet, hadde vi alle mer tid på hendene” i fusjoner og oppkjøp og å skaffe kapital til små selskaper. .

Hans siste jobb var som sjef for strategi og bedriftsfinansiering hos Schroeder Personal Wealth, et joint venture med Lloyds Bank med 30 000 kunder og 13 milliarder dollar i ledelse. De fleste nominasjonene kom gjennom Lloyds, så han ble ikke overrasket da teamet hans fikk sparken tre måneder etter at stengte filialer stengte i mars 2020.

Etter å ha tatt en MBA i Imperial College Business School I London for to år siden så Vandick en mulighet til å fylle hullene i hans lederegenskaper. Imperials nettbaserte lederutdanningskurs, Leadership in a Technology Driven World, fanget hans øye. Hans alma mater tilbyr vanligvis 25 prosent rabatt til alumner, men under epidemier rabatterer det studieavgift for virtuelle programmer for sparkede eller motløse kandidater – en gest som sparer flere tusen pund for en fire ukers studie.

Cirka 85 alumner benyttet seg av tilbudet, totalt 198 198 000, ifølge Mike Davis, direktør for åpne programmer. Andre rabatter inkluderer 50 prosent rabatt for britiske veldedighetsansatte.

“Jeg klarte å få kaken min og spise den,” sier Vandick, som nå er administrerende direktør i konsulentselskapet for finansielle tjenester Audrey Capital og vurderer flere kurs relatert til bærekraftig økonomi. “Kort studie” Hvordan leder du? ” Spørsmålet lærte meg mye om å lytte til mennesker og være empatisk, i stedet for å hoppe inn og prøve å fikse eller fikse problemene deres. ”

I noen andre land, spesielt Frankrike og Norge, kom økonomisk støtte fra regjeringer snarere enn handelshøyskoler. HEC ParisFor eksempel var det i stand til å bli med i det franske National Employment Fund Training Program (FNE) for entusiastiske ansatte, som tillot selskaper å kreve full opplæringskostnad på opptil 000 6000 per arbeidstaker. Dette gjorde at HEC kunne melde mer enn 500 deltakere på 20 forskjellige kurs.

Franske ledere var i stand til å bruke CPF (Personlig treningskonto) Personlig treningskonto for å finansiere administrativ utdanning. Med sikte på å oppmuntre til fortsatt forretningsvekst, har CBF allerede gitt opp til $ 500 i året i finansiering, opp til $ 5000. Yanick Joe, som leder forretningsvekst ved Technima, en produsent av aerosolmaling hos Tours, brukte sin CBP til å studere markedsføring og salg ved Neoma Business School. “Ved å få tilgang til min personlige treningskonto kan jeg raskt få verktøyene jeg trenger for å utvide virksomheten min,” sier han.

Plantin Docimont, senior salgssjef i Rolls-Royces kjernefysiske virksomhet i Frankrike, tok et informasjonssystem og et digitalt styringskurs ved Ecole de Management i Grenoble ved hjelp av Fongesif-programmet. Under dette økonomiske systemet for profesjonelle (erstattet av noe som heter Transitions Pro), betalte arbeidsgivere 0,2 prosent av den totale lønnen til fondet. Mottakerne var mer enn 40 ansatte.

“Jeg var en 46 år gammel tre år gammel mor da jeg gikk på kurset,” sier Docimont. Phongesif betalte 60 prosent av avgiften, resten ble betalt av arbeidsgiveren og Docimont. “Jeg kan ikke finansiere dette prosjektet alene. Søknaden er ikke så lett, men den gjør kandidatens besluttsomhet og motivasjon til en god test.”

I Norge er det tradisjon for treveis samarbeid mellom myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere. På tidspunktet for epidemien tildelte den norske regjeringen Rs.

“Takket være disse fondene har bedrifter klart å redesigne og restrukturere tilbudene sine og tilby dem gratis til de som er berørt av krisen,” sier David Sagan, direktør for administrasjonsprogrammer. PI Handelshøyskolen. BI tilbød 2000 seter på kurs fra digital transformasjon og bærekraftig forretningspraksis til strategi og prosjektledelse.

Etter hvert som økonomier søker å komme seg etter epidemien, appellerer slike samarbeidsmåter til finansiering i økende grad for regjeringer andre steder.