Reunion Island feid bort av en orkan: Belgiere beskriver fengslingen deres

Dette lilla nivået av tornadovarsel er «Strengt fengsling av hele befolkningen, inkludert nød- og sikkerhetstjenester»En pressemelding fra provinsen bemerket.

familien Dadoumont; 10 år i Reunion og først i Huy ©DR

Av denne befolkningen er det mange belgiere i et samfunn anslått til mellom 1200 og 1500 nasjonaliteter. Blant dem har familien Dadoumont, Houdouis, bodd på øya i 10 år. Siden søndag har familien, etter varselmeldingene, stengt inne, sikret huset høyt oppe på øya og sørget for drikkevann og ladet batterier. « Halvparten av terrassen vår finner du i stuen vår. Vi etterlot ingenting, jeg åpnet porten og knyttet den, snudde bilhengeren min, Mark forklarer. Det har gått 4-5 dager siden værmodellen spådde at syklonen ville passere mellom Mauritius og Réunion-øyene i omtrent 4-5 dager. «

Men det er stormens øye som helt klart er fokusert på Reunion, hvis befolkning må holdes fullstendig inne. « På ti år har vi opplevd 3 til 4 orkaner, men vi har ingen slik melding. Mye skade er allerede gjort under tidligere orkaner. Her ble vi spådd å ha 250 km/t vind, og jeg følte meg virkelig ikke bra. Vi vet at vi må forberede oss på det, men det er alltid et element av usikkerhet.»

Nødetatene er også utestengt fra å gripe inn under en lilla varsling. Sykehustjenester ble også tvunget til å omorganisere vaktene sine. « På klinikken der Vanessa jobber – Marks kone er gynekolog, Ved rødt varsel er det vakthavende trener som skal sørge for kontinuitet i tjenesten og kan ikke avlastes.»

Laurent Pirotte fra Namur la fra seg sekkene sine på øya for 15 år siden. Da kontaktet denne reporteren Møte 1, undersøkte han eiendommen hans som ligger på kysten av Saint-Joseph. «Hagen har fått skader og jeg undersøker skadene på terrassen. Heldigvis ble ikke statusen til en 'syklon med høy intensitet'. Men dette er første gang øya har gått i lilla beredskap.»

Noen nabolag og øyer – vanligvis små isolerte grender i fjellet – ble evakuert. Men ikke alle mennesker vil forlate og nekter å være i treningsstudioet. Jeg vil virkelig ikke være på toppen, jeg tror bøndene vil bli sterkt preget av denne situasjonen. «

Øya bør gå tilbake til ro først etter at halen til orkanen har passert.