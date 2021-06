REUTERS EVENTS- Norge er veldig interessert i sjøluft, sier energiminister

Norge planlegger å tillate den første havvindkraften i 2022

Energiministeren sier at flere hektar kan legges til innen 2023

Vil fortsette å produsere olje så lenge det er behov for det

Han sier stabil oljepris er ønskelig

OSLO 24. juni (Reuters) – Norge ser mer interesse fra energiselskaper for å utvikle havvindparker i sin nåværende lisensierunde, og kan tilby en ekstra dekar land innen 2023, sa Petroleum- og energiminister Tina Prue til Reuters torsdag.

“Interessen er enorm, og jeg ser frem til forbedringer,” sa han og snakket i et intervju på Reuters Events: Global Energy Change Conference.

Det nordiske landet, som er kjent for sin enorme olje- og gassindustri, har allerede kunngjort planer om å tilby to dekar land to steder for selskaper som ønsker å bygge gigantiske vindturbiner.

I følge Reuters har mer enn 30 selskaper uttrykt interesse for å få maritime lisenser før en søknadsfrist senere i år, og mange flere vil sannsynligvis dukke opp. Les mer

På spørsmål om han ville få mer dekar land i 2023, sa Puru “sannsynligvis, ja”.

“Vi har tildelt en jobb til NVE, som har utforsket og foreslått nye områder for utvikling. Vi tror det vil ta to år,” sa han.

Arktisk olje

Norge blir mer interessert i havbris ettersom entusiasmen fra oljeselskapene om å utforske den arktiske regionen avtar. Les mer

Pru sa oljeselskaper var mer interessert i å utforske gass og gass enn offshore maritime områder som ble tilbudt i den siste lisensrunden, og vurderte også klimarisiko.

“De tenker på hva fremskrittene i klimapolitikken er: hvor raskt vil vi bevege oss bort fra olje og gass? Så det er definitivt viktig for dem å sørge for at du har sterke (olje) planer, sier også.

Puru sa at Norge vil fortsette å produsere olje og gass så lenge det er nødvendig.

“Hvis vi stopper produksjonen i morgen … vil andre produserende land fylle på etterspørselen raskt fordi vi produserer så lite,” sa han.

“Jeg ser ikke noe poeng i Norge som ikke gir den energien, så lenge etterspørselen eksisterer, men det er viktig for meg å si at vi er veldig forberedt på en fremtid der etterspørselen er lav.”

Ingen høye oljepriser

Brew nektet å forutsi at råoljeprisene, som har doblet seg siden november i fjor, vil fortsette å stige, men sa stabilitet over tid er ønskelig.

“Jeg tror ikke vi skulle like de veldig høye oljeprisene. Vi har sett hva slags effekter det kan ha på sikt,” sa Prue.

“Faste priser er veldig viktige for oss som en hel verdensøkonomi og som produsent, så vi må se hva som skjer, men vi vet en ting, det er veldig umulig å forutsi,” la han til.

Norge er den største olje- og gassprodusenten i Vest-Europa, tilsvarende 4 millioner fat olje per dag.

Rapport av Gladys Fouch, samlet av Derje Solsvik

