“Revenge for Euro 2020”, for Ballet Phoba og Blu

Vil det franske kvinnelaget i håndball legge til en tredje verdenstittel på listen etter 2003 og 2017? Etter en knallseier over Danmark (23-22) fredag, møter Oliver Crumpols spillere Norge i finalen søndag 19. desember klokken 17.30. Et gjensyn, kort sagt, nordmennene hadde slått franskmennene i EM 2020-finalen for ett år siden (22-20). På en pressekonferanse viste Pivot Paletta Foppa og kantspiller Corey Lassores sin entusiasme før de oppdaget skandinavene.

Er dette Frankrike-Norge drømmeplakaten?

Ballett Foppa: “Jeg tror for håndballfans, ja. For meg er dette hevn for EM 2020. Vi tapte med to mål. Vi kjenner hverandre godt. Vi spilte to ganger i sommer før OL (red.anm.: Mot Norge, en uavgjort og en tap),” Så det blir en flott finale.”

Corey Lassource: “Det viser seg å være en klassiker. Det var mange av dem i finalen (inkludert verden: 2011 og 2017). Det kommer til å bli noe alvorlig. De vil vente på oss, vi vil vente på dem. Vi vil gi alt. Det er bare en fot til til denne gullmedaljen. Vi vant bare ikke på de åtte kampene. Vi må vinne og vi vil prøve å gjøre det.”

Ferdig!!! 23 – 22

For et sluttspill!! BLEUES World Cup-kvalifiseringskamp etter et vanvidd !!

Vi møtes søndag i finalen mot Norge eller Spania #BleuetStolt pic.twitter.com/6yv4iUGUhV – Franske volleyballag (RFRAHandball) 17. desember 2021

Hvordan føles det dagen etter semifinaleseieren med kraft mot Danmark?

PF: “Vi forsto det ikke, vi sa bare til oss selv ‘Vi vant!’. Vi fulgte med i 56 minutter, så det var veldig komplisert. Vi føler for videoene vi ser på sosiale nettverk eller om slektningene våre som forteller oss at vi fikk dem til å få panikk. Men det ser ikke ut til å være tilfelle.”

CL: “Jeg er fortsatt vanskelig å tro. Kampen var veldig spennende, slutten var avslappende, men følelsen var litt blandet fordi vi hadde en dårlig kamp i kampen. Men vi klarte fortsatt å kvalifisere oss til finalen, og det er enda mer. Vi satte spor i denne kampen, enten fysisk eller mentalt.

Det er litt vanskeligere fordi etter en natts spill, sover du dårlig. Når vi begynner å jobbe i Norge, vil vi innse det. Det var så annerledes, vi var alle glade. Vi fortalte det til hverandre “Aha, det gjorde vi, er dette sant?” Det er en veldig merkelig følelse, og jeg finner ikke ordene for å beskrive hvordan det føles nå.”