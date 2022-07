Revivi i en gatekjøkkenrestaurant: To kunder brent av sjefen etter bestillingsfeil | Globalisme

Hurtigmatkjeden Taco Bell har blitt saksøkt av to kunder som ble brent av en manager den 17. juni på en franchiseplass i Dallas, Texas. De to kvinnene gikk inn i restauranten for å sende inn en klage etter to feil i drive-by-ordren. Deretter ble personalet tatt bort og lederen endte opp med å kaste kokende vann på kundene.