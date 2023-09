revolusjon? Farvel til kjeder, belter og elsykkelkjeder!

For å finne ut hva som er nytt innen sykling, er Eurobike i Frankfurt «stedet å være». I sommer var Orbit Drive-skjermen en sterk attraksjon. Et revolusjonerende system som integrerer nesten alt i ett system. Glem kjedet eller beltet, gi plass til girkassen integrert i en enkelt motorblokk. Inspirasjonen kommer fra hybridbilenes verden, som kombinerer kraftene fra en forbrenningsmotor med en elektrisk motor som bruker gir. Ved å omarbeide dette konseptet skapte Driven-merket en kulelagermekanisme med variabel hastighet, alt kompakt nok til å integreres i veivsettet. Vi snakker om 4,6 kg som ifølge produsenten får motstand over tid og fremfor alt krever lite vedlikehold. Det amerikanske merket sier 15.000 km uten vedlikehold. Gode ​​nyheter for brukere som i dag står overfor avgifter omtrent hver 3000 km. Orbit Drive er derfor en godt beskyttet blokk plassert i krankenheten og en stang som aktiverer tannhjulet på bakhjulet. Girskiftesystemet er automatisk eller manuelt. Orbit Drive har to motorer. Hovedmotoren gir dreiemoment opptil 90 Nm, mens en sekundærmotor justerer hastigheten. En innovasjon som vil revolusjonere verden av utstyrsprodusenter. Hva med Shimano, Bosch eller til og med Bafang og andre produsenter av systemer knyttet til en elektrisk motor. De må jobbe for å gi et svar på Driven. Forbedring er der. Selskapet forklarer at den er opptil 85 % mer energieffektiv enn elektriske motorer som for tiden er i bruk på markedet, og den integrerer også en energigjenvinningsfunksjon. Med andre ord kan dette systemet forbedre sykkelautonomi betydelig Elektrisk assistert (ca. 20%), eller la dem bli med Batterier Mindre dyktig med like uavhengighet. På den praktiske siden, ikke bekymre deg, vi bruker et klassisk pedalsystem, samme sensasjoner som gjeldende VAE.

Orbit Drive, Driven-systemet som vil endre designet på elsykler. «Vi bruker en algoritme. Vi gjenkjenner mekanisk dreiemomentet som syklisten har satt inn i systemet og vi kan beregne hastigheten. På omtrent tjue millisekunder tilpasser vi den nødvendige kraften nesten umerkelig. Dette reduserer kostnadene for systemet, unngår bruk av en ekstra sensor, og er veldig pålitelig.» Også her er dette noe produsenter gjør hele tiden, men ennå ikke innen sykling.«, forklarer en betalt leder. Dette systemet er i ferd med å bli implementert på alle typer sykler, fra urbane elektriske sykler til VTTAE-sykler inkludert grussykler. Et stort innovativt løfte i en verden der elsykler har vært drevet av tradisjonelle systemer i mange år og som med ankomsten av Orbit Drive risikerer å måtte stille spørsmål ved seg selv. Den største vinneren blir uansett syklisten, ettersom det amerikanske selskapet kunngjør en inngangspris på rundt 800 euro og når 1500 euro for high-end-kategorien. Vi håper at denne mekanismen vil bli normen om noen år for å gi brukerne større bekvemmelighet.