Revolusjon for Action-kunder: Mange store nye funksjoner!

Det nederlandske merket med hard rabatt lanserer en app og et «lojalitetskort» som vi fortsatt vet veldig lite om. Oppmerksom kuppelskere! Vi har en spennende annonse å lage! Arbeidssøknad tilgjengelig! Alle handlinger for hånden, nå mulig! Oppdag nye funksjoner for å forbedre handleopplevelsen din. Finn også våre siste tilbud og tilbud for denne uken,» forklarer Action på App Store.



Appen er tilgjengelig i App Store og Play Store. Ved å opprette en konto der får du tilgang til ditt «lojalitetskort». På den annen side er det umulig å vite for øyeblikket nøyaktig hva det tillater, men det nederlandske merket med faste rabatter nevner ikke rabattene. I applikasjonen indikerer handlingen kun: «Lojalitetskortet gir deg tilgang til mange fordeler! Skann det i butikken for å oppdage det!».

På sosiale nettverk, i grupper dedikert til Action-fans, sier noen forbrukere at de prøvde å presentere kortet sitt i butikken … Men kassererne har ikke nødvendigvis lagt merke til enheten ennå.

Lojalitetsappen ble lansert 2. november i Belgia Joeri Sanders, konsernsjef i Belgia, kunngjorde i et intervju med Gondola Magazine at denne samme lojalitetsappen vil bli lansert i Belgia 2. november. «Vi lanserer en lojalitetsapp 2. november, som vil tillate kunder å skanne produkter for å finne mer informasjon, lage en liste over favorittprodukter, motta en digital kvittering og bli varslet om kampanjer. Det er et første skritt å samhandle digitalt med Belgisk kunde,» forklarer han, og utelukker dermed ideen om et lojalitetsprogram som gir deg rett til å få rabatter etter et visst antall kjøp.

I tillegg til Lojalitetskortet lar Action-appen kundene skanne strekkoder for produkter i butikken for å få mer informasjon, for å lage en «ønskeliste», for å oppdage nye ankomster, eller for å se hvilke produkter som er tilgjengelige i butikken, og sorter dem etter vurdering. På den annen side kan produkter ikke bestilles direkte fra appen. «To tredjedeler av produktutvalget vårt endres, noe som gjør det utfordrende å etablere en nettbutikk fra et organisatorisk ståsted,» forklarte Joeri Sanders, administrerende direktør i Belgia, til Gondola Magazine.