Rey Mysterio ønsket å se sønnen sin med Prince Mysterio-masken

Tiden gikk og Dominic Mysterio debuterte i WWE i 2020 i sin første kamp og uten maske. Dette forårsaket en reaksjon ettersom mange forventet å se Dominic med en maske som sin far, men til slutt er vi her på slutten av 2023 og fortsatt ingen maske.

Dominic sa i et intervju i 2020 at han håpet det ville skje en eller annen dag. I dag sa Rey Mysterio i et intervju med The MMA Hour Han håpet å se sønnen i et annet navn med maske i de første dagene :

«Jeg håpet å se ham som prins Mysterio i masken. Men det skjedde ikke, for alt skjedde så raskt fra dag én. Jeg husker at de sa at de ønsket å få ham til SummerSlam i 2020 under pandemien. Jeg husker jeg sa til ham, jeg tror ikke han er klar, men han er menneskelig, han kan ta hvilken som helst avgjørelse han vil, han har en sjanse. å tiltrekke Han grep muligheten og konkurransen. Jeg burde ha visst noe spesielt i det øyeblikket. Den første kampen mot Seth Rollins, foran ingen, med bare kameraer, var enorm. Jeg var nervøs for hvordan Dominique ville gjøre det på riktig måte, men jeg hadde tro på Seth Rollins» lederskap.

La oss ikke glemme at vi i 2018 fikk vite at Mysterio-familien hadde registrert varemerket «Prince Mysterio» for dette siste øyeblikket, som til slutt ikke har kommet.

Kan denne endringen sees i en stor far-sønn-rivalisering? Selv om ingen vet svaret på dette spørsmålet, drømmer mange om en Hair vs Mask-kamp for å avslutte Rays karriere. Etter hans ord skulle arbeidet være ferdig innen halvannet til to år.

Og, spurte MMA Hours Ariel Helwani ham Hva ville være hans perfekte scenario for WrestleMania 40? Hvis Triple H lar ham bestemme, hvis han velger en kamp mot sønnen:

«Tenkte på Domingue vs Rey 2, men det er noe på gang. Enten det er meg som er amerikansk mester eller Dominic er den nordamerikanske mester. Det skal noe stort til for å gjøre det.»

Ray bekrefter at denne historien ikke er over med sønnen hans.

Dessuten om andre medlemmer av familien hans. sa Ray Datteren hans Alya studerer for tiden I helsefeltet for å bli ernæringsfysiolog har hun ennå ikke kommet i ringen for å utføre en kamp, ​​bare segmenter på mikrofonen som før. Han nevner at hun ønsker å trene med ham privat i fremtiden, noe som bekymrer henne fordi hun kan få feilen for sporten.

Rays fullstendige MMA Hour-intervju:

Bildekreditt: WWE