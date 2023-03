Rez på PlayStation VR2, århundrets tur?

PlayStation VR2, for å buste trusa eller ikke?

Ti år med eksistens og løfte, virtuell virkelighet er langt fra over Viktig. Sony har ikke bremset innsatsen på dette feltet PlayStation VR2. Sammenlignet med forgjengeren reduserer sistnevnte vekt og krever ikke installasjon av et PlayStation-kamera som registrerer bevegelser. Spiller. Denne klare forbedringen når det gjelder brukervennlighet er ytterligere supplert med en enkelt tilkoblingsledning som erstatter den første PSVRs tidligere krans av kabler. Prikken over i-en på Pixel er at et par øretelefoner – tidligere fraværende – festes på hodebåndet til den hodemonterte skjermen (når den ikke er i bruk). Hvis vi beklager fraværet av potensiometre, gjør deres tilstedeværelse det lettere å dykke inn i praksis.

Ankomsten av en knapp lar deg se omgivelsene dine gjennom en videostrøm (uten å ta av hjelmen). gå gjennom Forbedrer den generelle ergonomien til tilbehøret. Dette er gimmick eksisterer allerede Meta Quest 2, fungerer som et internt visir som virkelig oppdager spillerens syn. Utover opptaksscener Bakke: Uendelig (se artikkelen vår ovenfor), øker også midlertidig oppløsningen til visse spillbildeområder (f.eks Gran Turismo 7) hvor øynene Spiller. Resten av scenen – som vi ikke ser – faller inn under den lavere definisjonen.

De er også imponert Meta Quest 2Et par kontroller følelse Levert med PSVR2, registrerer den bevegelsene til spillerens armer og hender. Deres sterke side er spesielt full av adaptiv krafttilbakemelding hentet fra de beste Dobbel bevissthet Playstation 5. Hva du skal føle spenningen av en pil og bue i forskjellige posisjoner Fjellhorisonten kaller eller motstanden til impulsen til gipsen Star Wars-historier fra kanten av galaksen. Utover dens grafikkytelse, som hever tonen i 4k og HDR, er den nyeste PlayStation VR2 på linje med et nytt sett med ergonomi for å blidgjøre virtual reality-skeptikere. Er det nok til å rettferdiggjøre sine 600 €, som er 50 € mer enn prisen på PlayStation 5 (med optisk stasjon)?

M.-H.D