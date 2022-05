RFC faller på Liège Knokke og tar farvel med D1B

Denne onsdagskvelden (20.00) reiste RFC Liège til Knokke på siste dag av den siste turen.

RFC Liège måtte vinne på Knokke denne onsdagen for å sikre sin førsteplass i National 1 og sikre oppgangen i D1B. Anken er utsatt da nr. 4 har anket dommen i anbudssaken for ikke å forvanske viltklassifiseringen. Så ligaen ligger to poeng foran anbudet.

Chang ed Marine vil legge mer press på motstanderen og banke. De får den første sjansen, men Perpets skudd blir presset tilbake av Dost (3.). Den lokale målvakten vil gjøre en ny stopp på en svak restitusjon fra Mowhli (8.) og Berbett (16.) på et senter/skudd. Til tross for en klar dominans, klarte ikke Bustin, som ble avvist til corner (33.) av publikum, åpne scoringen som denne headingen. Rett før pause var Mauhli nær ved å starte scoringen, men skuddet hans gikk utenfor, selv om Dost ble beseiret (42.). Ved intervaller (0-0) vil poengsummen være null.

I andre omgang serverte Nakke, som startet scoringen med en heading fra Atri, strålende for Marin (52.), 0-1. Ikke slått ut uansett, Engelberts tropper vil presse seg tilbake i spillet, men det motsatte rektangelet vil være mer nøyaktig og forvirrende. Til tross for å ha 500 supportere, fikk Liège panikk på kampens innsats, og klarte ikke å få det veletablerte Knokke-laget i trøbbel. På slutten av spillet bryter Binst sammen med et offensivt skift. Hvis de blir stående alene i dybden, vil de fineste bli redusert ved debatt. Van Reefelkem vil overvåke konverteringen av straffen (87.) til 2-0. Broadhome (88.) reduserte serieresultatet til 2-1. Men tilskuerne klarte ikke å score de to målene til for å vinne Vest-Flandern. Resultatet beveger seg ikke lenger (2-1).

RFC Liège hadde ikke rom for feil denne onsdagen og måtte vinne for å være sikker på å bli mestere. Legios falt 1–0 da Tender scoret tre poeng hjemme mot Tesla. Så det er anbudet som vil utvikle seg i D1B neste sesong.

Teknisk papir:

Tunge: Dhoest, Vervaque, Cassaert, Neyts, Vandewalle (Binst 76.), Vanraefelghem, Buysse, Bailly, Ackx (Van Den Bossche 58.), Mariën (Van Walle 83.), Atteri

RFC-leieavtale: Debbie, van den Ackerwagen, Lambot, Bustin, D’Astilio (Ronwax 46., Mouchamps 62.), Rhodes, Rutton, Mowley (Broadhome), Brookman, Lolmont, Berbert (Cavalier 71.)

Dommer: Mataj

Advarsel: Bailey (57.), Verwac (80.) og Attery (90.); Ryoten (65.) og Debati (86.)

Mål: Atteri (52.), Vanrofelkem (87.); Broadhome (88.)