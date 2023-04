Rhea Ripley forklarer hvorfor hun kom ansikt til ansikt med Bianca Belaire

Rhea Ripley, den siste gjesten på The Pump i går, snakket om grunnene hennes for å møte Bianca Belaire i den siste episoden av WWE RAW.

Hun forteller oss:

«Jeg liker mentale spill. Jeg liker å vise litt nerve, komme i ringen og gjøre litt skade. Raw er fortsatt showet mitt. Mandag kveld er mamma enten Bianca liker det eller ikke. Jeg kan være SmackDown Women’s Champion, men jeg» har tatt vare på denne plassen gjennom The Judgment Day, og jeg er der. Jeg måtte gå og vise fansen hvordan vi ser ut ansikt til ansikt. Jeg var Biancas nummer én kandidat til mesterskapet, og dessverre ble jeg skadet og det ble tatt fra meg. Jeg ville minne henne på at jeg fortsatt er her, og at dette fortsatt er showet mitt, men dette var en advarsel til henne. , men jeg kommer til å gå bort fordi jeg vil være mer. På SmackDown-siden. Men du kan fortsatt støte på meg her og der, jeg vet ikke.