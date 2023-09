Ric Flair hyller Dolph Ziggler

Dolph Ziggler har ennå ikke uttalt seg om oppsigelsen fra WWE, men mange kolleger og tusenvis av fans har reagert på nyhetene på sosiale medier.

The Rock tok seg tid til å hylle Dolph Ziggler for WWE og hans merittliste. I dag er det Ric Flairs tur til å snakke. Flair fremhevet Dolph Zigglers karriere, men også båndet til vennskapet deres:

«Skam meg for å være for opptatt til å holde tritt med alle oppsigelsene i WWE. Jeg håper dere alle vet at vi på slutten av dagen elsker bryting, men dette er først og fremst. Etter at jeg ble pensjonist i 2008, husker jeg fortsatt at det å forlate var det vanskeligste øyeblikket i livet mitt.

Til min kjære venn Dolph Ziggler, som har vært min beste venn i over 20 år, du har vært en stor støttespiller og den beste i det du har tenkt på. En leder, en mester og en mann av ubestridelig karakter. Jeg vil aldri glemme brevet du skrev til meg på sykehuset. Jeg vet at du vil lykkes i livet fordi det er den du er. Jeg ser frem til vårt neste møte med to martinier med ekstra oliven!»