Spekulasjoner i teamet hans om fremtiden til McLarens kaptein Daniel Ricciardo virker som en knust rekord.

Den tyske manageren Andreas Seidel kom etter en tøff sesongstart til unnsetning av den australske sjåføren i Baku, og fremhevet prestasjonen hans i Aserbajdsjans Grand Prix.

Ricciardo ble dominert av lagkameraten Lando Norris da rykter om gyldigheten av kontrakten hans for 2023 ble utløst av Jack Brown.

Det er bemerkelsesverdig at Rhode ble beholdt i USA av IndyCar-arrangementet i USA på grunn av fraværet av administrerende direktør for McLaren Racing i Baguio.

«Jeg tror media legger mye vekt på det. sier Seidl. Daniel har mye erfaring og jobber hardt for å oppnå de samme resultatene som Lando, som han gjorde i Baku. ⁇

«På laget er det ingen som presser ham, ikke engang Sock. Han legger til. Han har kontrakt for neste år, og det er han som ga den opp for at det ikke skulle bli tilsidesatt. ⁇

«Vi er veldig spente på prestasjonene hans forrige helg og vil fortsette dette momentumet i Montreal. Han lover. Inntil da var ikke Daniel veldig komfortabel i bilen, spesielt i kvalifiseringen, men han gjorde jobben med å hente ut det beste fra seg selv forrige uke. ⁇

