Rich Begresse, Macron har ingen eiendom: Her er tradisjonen til de tolv presidentkandidatene

Omtrent en halv million euro for Emmanuel Macron, rundt 1,2 millioner for Marine Le Pen, 4,2 millioner for Eric Zemore og 9,7 for Valerie Beckress: Kunngjøringene om kandidatenes eiendeler og aksjer for Elysee ble frigitt til Høymyndighet tirsdag. Åpenhet i det offentlige liv (HATVP).

Bortsett fra disse fire første kandidatene på stemmeseddelen, er følgende: ca 1,4 millioner euro til Jean-Luc Mலlenchon, 412 000 euro til Yannick Jotot, 220 000 euro til Fabian Roussell, 575 000 euro til Anne Hidallos, ca. 2 millioner til Jean Lassell 21 6 630 000. 122 000 euro per bilde.

På bilsiden sier mange kandidater at de ikke har en. Dette er tilfellet med Anne Hidalgo, Jean-Luc Mன்சlenchon, Eric Gemmore og Marine Le Pen. Jean Lassalle og Nathalie Arthaud hevder at de kjører en Citroën C3 og at Philippe Poutou og Nicolas Dupont-Aignan skal reise privat på Peugeot 308. Ecolo-kandidat Yannick Jadot sa at han eide en scooter, men ikke eiendom.

Emmanuel Macron har 60 460 000 på ulike kontoer og investeringer, men sistnevnte har ingen eiendom.

I følge Valérie Pécresse, som har eiendeler på til sammen mer enn 2 9,2 millioner, er kandidat LR rapportert å ha flere fulle bankkontoer, en for 2, 2,2 millioner og den andre for 1, 1,3 millioner. En leilighet anslås av kandidaten til å være 1,8 millioner euro.

Eric Zemmor sa at han eier 5 leiligheter, hvorav en er beregnet til 1,1,8 millioner.

En av betingelsene med 500 forslag

Kunngjøringer om disse eiendelene og interessene er tilgjengelig på HATVP-nettstedet. Eiendom, eiendeler over 10 000 euro, biler, bankkontoer, men deltakelse i selskapers kapital, potensielle lån og mer profesjonelle aktiviteter de siste fem årene: hver av de 12 kandidatene må fylle ut disse seksjonene og sende inn sine erklæringer. , Sertifisert på grunnlag av ære til den grunnlovgivende forsamlingen før forrige fredag ​​kveld.

Med 500 sponsorater er en av betingelsene å kunne stille i første runde 10. april. Dette er ikke første gang eiendelene til presidentkandidater har blitt avslørt og har vært i kraft siden 2017. Men under 2017 Public Life Code of Conduct er dette det første trinnet i å samle inn og publisere meldinger om deres interesser og aktiviteter. Likestilling overfor stemmerett.

Imidlertid er 10 av de 12 kandidatene allerede under kontroll av høyere myndigheter, et uavhengig organ opprettet av post-Kahusak åpenhetslovene fra 2013 og ledet av Didier Mikot. Emmanuel Macron har allerede sendt inn en finansiell stilling på slutten av sin periode, og HATVP har slått fast at variasjonen er «ikke uvanlig» siden han gikk inn i Elysee-palasset i 2017.

I tillegg ble representanter for Fabien Roussel, Jean Lassalle, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon og Nicolas Dupont-Aignan, spesielt Yannick Jadot, en MEP, Valérie Pécresse og Anne Hidalgo valgt til regionale ledere. Eiendomserklæringer av Philippe Poutou og Nathalie Arthaud ble utgitt i 2017 fordi de allerede var kandidater. Etter at hun ble valgt til visepresident i 2017, vurderte HATVP Le Pen som «undervurderer eiendomsmidlene hennes».

På slutten av 2015 sendte Høymyndighet, da den ble valgt inn i Europaparlamentet i 2014, til kontoret til den nasjonale statsadvokaten erklæringene om eiendeler etablert av Jean-Marie og hans datter, Marine Le Pen, som «åpent undervurdert». Foreløpig etterforskning er iverksatt. Alle disse kandidatuttalelsene vil være online på HATVP-nettstedet frem til resultatene i første runde, og da vil bare rapportene til de to finalistene vises. Vinnerens varsel vil være til høring frem til slutten av hans periode. Fram til 2012 ble eiendomsdetaljer for kandidater sendt inn til det konstitusjonelle rådet under seglet, men kun publisert i den valgte kandidatens offisielle tidsskrift.