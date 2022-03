Richard Jவ்ve, vinner i Tramon (Norge): «Det endrer ingenting i spill»

Var føttene harde?

Under Beijing måtte vi omorganisere fordi det allerede var arbeid å gjøre (Spesielt siden han vant en bronsemedalje på stafetten). Mellom løpene var det så vanskelig at jeg bare tenkte på sprint. Så, på morgenen av andre arrangementer, fokuserte jeg på løpene mine, og det var flott. Men det er sant at jeg ikke likte det da jeg kom tilbake fra Kina. Det var vanskelig å gå på ski og jeg elsket å løpe eller andre ting. Jeg liker ikke å bruke ski. Men vi måtte fortsette å trene for å fullføre denne sesongen. Det var komplisert. Men der, ok, jeg er i god tid til å kjedeløp, jeg er ikke hjemme, det er enkelt.