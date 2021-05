Richard Kiok vinner kompensasjon mot Derby og betaler $ 2,3 millioner for hjemmet

Kriseklubben Derby fikk et nytt slag på tirsdag da de endelig ble enige om å betale 2,3 millioner dollar i kompensasjon for den ulovlige avskjedigelsen av tidligere kaptein Richard Kiok.

Game Mail I januar vant Kyok en rettssak der han ble utvist fra klubben i oktober 2019, og etterlot ham med karriere truende kneskader etter å ha vært involvert i en bilulykke forrige måned.

Derby anket EFLs Player Disputes Commission (PRDC) og fant at de måtte betale fullstendig den resterende 000 24 000 ukentlige kontrakten for Kiok.) Bekreftet.

Richard Kiok vinner erstatning mot Derby og betaler 2,3 millioner dollar

Kiosken kolliderte med en lyktestolpe på baksiden av Tom Lawrensens svarte Range Rover

Kiok, nå i Huddersfield, spilte mer enn 350 opptredener for Derby før han ble sparket.

34-åringen, som spilte for Huddersfield denne sesongen, ble hardt mishandlet av Derby etter å ha blitt skadet i en høyhastighets bilulykke, noe som etterlot lagkameratene Tom Lawrence og Mason Bennett etter en kveld ute.

Kiok Lawrence reiste i en bil som krasjet bak på Bennetts kjøretøy før han ble lagt merke til i et lett innlegg. Lawrence og Bennett flyktet begge fra scenen utenfor drikkegrensen, og Kiok besvimte.

LIC hørte og avviste Derbys anke over BRTCs avgjørelse i Richard Kiok-saken, lyder det i en EFL-uttalelse.

PDRC sa at Kiyok ikke hadde begått noe galt og ikke hadde blitt utsatt for alvorlige fornærmelser fra klubben, og at han hadde blitt mishandlet av klubben.

Til tross for Kyoks avskjedigelse ble lagkameratene Lawrence og Bennett bare bøtelagt seks ukers lønn og pålagt av Rams å gjøre 80 timers samfunnstjeneste. Paret ble funnet skyldig i å ha kjørt alkoholpåvirket i Derby Magistrate’s Court, hvor de ble ytterligere bøtelagt, gitt et to-årig kjøreforbud og 180 timers samfunnstjeneste.

EFL bekreftet sin anke mot Derbys regnskapsprinsipper på tirsdag og ønsker at klubbens straff for brudd på reglene for fair play ‘ganske snart’.

Game Mail På tirsdag møtte EFL en konkurranse mot tidspunktet for innføringen av sanksjoner denne sesongen, som ville presse Wayne Roonys side inn i League One.

Lawrence of Derby kjørte Range Rover, som da sto bak lagkameraten Kiok

De har blitt funnet skyldige i forseelser knyttet til regnskapspraksis knyttet til spillerevaluering. En EFL-uttalelse lyder: ‘Det er ingen bestemt frist for en avtale, men ligaen vil presse for en avgjørelse så snart som mulig på en rettferdig måte.

Game Mail Derby, som eier Mel Morris, forstår at øvelsen har blitt forsinket denne sesongen i et åpenbart forsøk på å unngå straff.

Men klubben sa: ‘Det tok så lang tid å avgjøre EFLs anke på grunn av tre separate innledende saker som ble reist av Middlesbrough FC og senere EFL … som hver ble avvist fordi klubben var vellykket.

“Hvis de ikke tar opp disse problemene, kan anken avgjøres i 2020.”

EFL-tiden er over, og derbyet starter neste sesong med poengfradrag.

I mellomtiden har Twitter-kontoen til Derby-eieren Eric Alonso forsvunnet, bare timer etter at han prøvde å eie herregården på 42 millioner dollar.

Sosiale mediebrukere har påpekt at en video utgitt av luksusblokken Alonso ble brukt av en eiendomsmegler i Los Angeles i forrige måned.

Game Mail Det ble avslørt forrige uke at Alonsos planlagte oppkjøp var i alvorlig fare. EFL-kilder har stilt spørsmålstegn ved gyldigheten av avtalen, og Alonso kan ikke yte økonomisk støtte.