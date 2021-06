Richard Plant deler uventet ledelse med Russell Henley på US Open: Tory Pines

Richard Plant gjør sitt første U.S. Open-utseende etter de første 12 årene

-5 R. Plant (Eng), R. Henley (US); -4 L. Ostuysen (SA), M. Wolf (US); -3 P Watson (US), J Rahm (Spa); -2 Gay Streelman (US), M Hughes (Kane), X Schaffel (US) Valgte andre: e P DiCambo (US), P Koipka (US); +1 L Westwood (Eng), R McIlroy (NI); +2 R. McIntyre (SCO), D. Johnson (US), F. Molinery (ITA), P. Mickelson (US); +3 D Fleetwood (Eng), M Fitzpatrick (Eng), I Boulder (Eng)

Richard Plant of England deler en uventet US Open-ledelse etter den andre runden av Dream på fredag ​​i Tory Pines.

Verdens nr. 115 spiller bare for andre gang i arrangementet, og har skutt 67 personer under fire år.

Den avdøde starteren Russell Henley så sist 70 kort for å fullføre nivået med et boogie-anlegg.

Forsvarende mester Bryson DiCambo er uavgjort etter 68, med to ganger vinnere Brooks Koypka (73) og Rory McIlroy (73) på en over.

Den 48 år gamle Bland mistet sitt European Tour-kort for to år siden, men slet igjen med å vinne sin første tittel på sitt 478. arrangement i mai.

“Jeg er veldig stolt,” sa den gamle mannen som ledet US Open til semifinalen til Blond-Sky Sports.

“Å lede en major har alltid vært veldig spesiell. Jeg tok ledelsen for et hull i The Open i 2017, så det er en glede å være litt lenger enn det.”

Sør-Afrikas Luis Ostuysen, en av 36 spillere som måtte avslutte de første rundene fredag ​​morgen etter at spillet ble forsinket torsdag, hadde 71 løp etter en boogie-mindre 67, som inkluderte 71 sene fugler, inkludert et sammenstøt av ledere.

Forsinkede oppstartsbedrifter ga mindre spenning med stadig solide greener, men andre-amerikanske Matthew Wolfe scoret 68 for Wimbledon DiCambo på fjorårets US Open og nådde fire under.

Tidligere forlot to ganger Masters-mester Buppa Watsons 67 to under-tre pacers, og scoret 70 med verdens nummer tre John Rahm.

Spanjolen Rahm, som ledet PGA Tour-arrangementet i juni med seks skudd, men Tvunget uttak etter positiv koronavirus test, Nå kan du gjøre endringer på en stor plattform.

Phil Mickelson fra San Diego fulgte sunne fans på pensum i California, og det var mye støy da den venstrehendte spilleren, en seks ganger US Open-andreplass, endelig sendte en fugl til et 69-kort. Fullfør to skudd innen fire over cut-merket.

Bland tar Mickelsons inspirasjon rundt eventyrrunden

Richard Plant hadde en følelsesladet første suksess i Europa i mai

Etter suksessen til hans lidenskapelige britiske mestere, Mickelsons siste U.S. Plant sa at PGA Championship-seieren ble oppnådd i en alder av 50 år, før amerikaneren ble rangert som 115. i verden.

Engelskmannen, som gikk over til yrket i 1996, sier at til tross for den lange ventetiden til sin første europeiske turnetittel, vurderte han aldri en annen karriere.

“Hva skal jeg gjøre, gå for å få en kontorjobb?” han sa.

“Jeg er ikke så smart, jeg er redd. Det gamle ordtaket er at du blir slått ned syv ganger, du står opp klokka åtte. Du har alltid den slags holdning.”

Plant startet dagen på torsdag etter at to sene bogeys falt til ellers interessante runder, men han gikk videre til runde to.

Den Staffordshire-fødte spilleren så moderat ut etter to fugler i de første fire hullene og fortsatte sin spektakulære oppvisning med fem fugler til og to bogeys i sin fjerde major, i hvert fall for første gang for å kutte US Open.

McIlroy hadde en gang sitt eget US Open-eventyr – da han vant tittelen bare 22 år – men San Diego-banen ble til en slagmark for 32-åringen på fredag.

Han hadde to-poengs ledelse på et tidspunkt, men de seks bogeysene var i fare for å gå glipp av kuttet, nordiren utviklet seg selv med to fugler, og hans to overs kunne gi en solid base for å angripe i helgen.

Englands Lee Westwood er i en lignende posisjon etter å ha scoret 72 løp på en over, mens Skottlands Robert McIntyre endte i to omganger med 73 løp.

Matt Fitzpatrick (75), Tommy Fleetwood (73) og Ian Boulder (71) endte fredag ​​i tre overs.

Norges Victor Howland ble utelukket fra sin runde på ni overs på grunn av øyeskade, mens Englands Justin Rose, Dave Coopland, Matthew Southgate, Tyrell Hutton og Marcus Armitage bommet på kuttet, mens Skottlands Martin Laird gjorde det.

DiCambo mens han kjempet mot Koipka

Henley skapte åtte deler på rad før han endelig fant en fugl på niendeplass, og han vil sannsynligvis ta ledelsen over natten da han ble nummer åtte under sitt 17. hull.

Men endelig gjorde nok en fuglesjanse 32-åringen til en motbydelig trepeker og rundens første positur, noe som betyr at han måtte nøye seg med en rolle i ledelsen.

“Det er vanskelig å svelge over det siste hullet,” sa Henley.

Decambo var i stand til å bryte litt kontroll over Tory Pines etter et skuffende show i første runde.

27-åringen var i fare for å gå glipp av kuttet da han opprinnelig gled inn fire overs, men amerikaneren snudde ting med sin niende hull 18. eagle velkomstørn.

DiCambo avsluttet med en fugl på ni og sa at et øyeblikk av midnattinspirasjon delvis skyldte den forbedrede ytelsen.

“Det var en ting, jeg sov, den kom til meg ved midnatt,” sa han, som var i sving.

“Så jeg gikk ut og prøvde det, det fungerte, høyre håndledd var bøyd i lang tid.”

Koypkas ytelse er mindre interessant, og han kan betraktes som heldig som har nådd tilsvarende halvdel av nivået etter å ha sett at han har vært like gripende ved mange anledninger i mange kjedelige teaterstykker.

Wolf hadde en rolig start, med fire fugler – en av finalene hans den 18. – da han så ham skyte på topplisten, mens Sander Schaffel, som ikke endte på topp seks på US Open, avsluttet med 71 løp på dagen. to.

Watson – hvis siste store tittel kom i 2014 Masters – var en ledende amerikaner i startoppstillingen, mens den tidligere mesteren Jordan Speed ​​endte i fire overs takket være en fugl på 18.

Verdens første Dustin Johnson gikk inn i en boogierunde og scoret 73 løp i to overs, til tross for at han til slutt revurderte sin ro.