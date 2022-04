Rihanna ble sjokkert over arrestasjonen av vennen A $ AP Rocky: scenen utspant seg foran øynene hennes på flyplassen

Rihannas venn, den amerikanske rapperen A $ AP Rocky, ble arrestert onsdag på en flyplass i Los Angeles, mistenkt for involvering i et skyting i november i fjor, sa politiet.

Musikeren Rahim Myers sitt virkelige navn ble arrestert av politiet 6. november 2021 i Hollywood etter en «tvist mellom to bekjente» og «den mistenkte skjøt mot offeret».

En $ AP Rocky, 33, ble arrestert etter at han gikk om bord i et privatfly fra Barbados sammen med kjæresten sin, sangerinnen Rihanna, mens han ventet på babyen med ham.

Navnet på offeret i skytingen i november i fjor ble ikke nevnt av politiet, og han fikk lettere skader. Den mistenkte som ble med de to ble senere identifisert som Rahim Myers. Sistnevnte svarte ikke umiddelbart på AFPs forespørsler. A $ AP Rocky ble dømt til livstid i fengsel i august 2019 for voldelig suspendert etter et gateslagsmål i Stockholm.

Etter å ha blitt arrestert på flyplassen i Los Angeles, ankom A $ AP Rocky en privat terminal i LAX og ble fullstendig overrasket av myndighetene da han så en kvinne satt i håndjern. Rihanna er gravid og sjokkert.

Offiserer valgte å ikke varsle Rocky eller mannskapet hans. Ifølge TMZ var pågripelsen berammet til mer enn en uke.

Ifølge amerikanske medier er den vanligste praksisen som brukes av LAPD og andre avdelinger når en mistenkt arresteres, frivillig overgivelse. Politiet ringer vanligvis den mistenktes advokat eller andre representanter og sørger for at mistenkte kommer tilbake til seg selv uten bråk. Her skjer det ikke. Med kjæresten Rihanna i tredje trimester av svangerskapet, kunne ikke rapperen og hans mannskap forstå hvorfor A $ AP Rocky ikke kom til å rømme.

Ifølge TMZ lurte A $ AP Rocky på om offiserer kunne finne våpenet som ble brukt i skytingen, der en kule falt inn i offerets hånd. Derfor skjedde både pågripelsen og ransakingen av hjemmet hans samtidig.

Og ifølge DMZ ventet minst 10 politifolk på Rocky da privatflyet hans ankom terminalen, hvor de satte håndjern på ham og tok ham bort. Rihanna og kjæresten hennes var på vei tilbake fra Barbados.

Rihanna ønsket å gå til huset hans onsdag morgen for å hente noen av eiendelene hans, men politiet tillot ham ikke å komme inn, ifølge medieoppslag.

Rapperen ble løslatt mot en kausjon på 550 000 dollar onsdag. Advokaten har ansvaret for saken og må snart ta stilling til om siktelsen skal ilegges.