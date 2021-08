Riksadvokat Biden oppfordrer Andrew Cuomo til å trekke seg på grunn av påstander om at han seksuelt trakasserte hjelpere

President Joe Biden oppfordret guvernør i New York, Andrew Cuomo, til å finne ut at han hadde seksuelt trakassert nesten et dusin kvinner, inkludert nåværende og tidligere hjelpere, etter en uttalelse fra statsadvokaten.

På spørsmål fra CNNs Guidlon Collins svarte presidenten bestemt da han ble spurt om han sto ved sitt tidligere løfte om å oppfordre guvernøren til å trekke seg hvis tjenestemenn mente påstandene han sto overfor var troverdige.

“Jeg er forpliktet til disse kommentarene,” sa presidenten tidligere i år. På spørsmål om han spesifikt sa at Cuomo skulle trekke seg, svarte han: “Ja”.

“Jeg kommer ikke til å fly med dette. Jeg håper det var varme som var helt uskyldige. Men tilsynelatende bestemte riksadvokaten at det var ting som ikke var det.

Biden fortalte senere på en pressekonferanse at han ikke har snakket med Cuomo siden rapporten ble utgitt tirsdag.

Guvernøren fortalte på en pressekonferanse tirsdag at han ikke ville trekke seg på grunn av påstander fra mer enn 10 kvinner om at han ble etterforsket av statlige tjenestemenn ledet av hans eget parts riksadvokat.

Han viste også en bisarr videosamling der han klemte både kvinner og menn tett som sitt eget beskyttelsesmiddel, og prøvde å vise at han berører alle mennesker generelt sånn.

New York -demokrater vil nå sannsynligvis møte anklager fremsatt av medlemmer av deres eget parti, som sa tirsdag at de forbereder lovgivning.

“[T]Guvernør Andrew Cuomo fant nåværende og tidligere statsansatte i New York seksuelt trakassert ved å delta i uønsket og upassende berøring og ga ut en rekke suggestive og seksuelt eksplisitte kommentarer om å skape et fiendtlig arbeidsmiljø for kvinner, sa Lydia James. State AG, på sin pressekonferanse tirsdag.

Funnene i forespørselen hennes ba om fjerning av guvernøren, som inkluderte medlemmer av huset og senatet og flere statslovgivere og andre store demokrater.

I mars ble Fiden spurt av ABCs George Stefanopoulos om han ville trekke seg hvis Cuomo “bekreftet påstanden fra flere kvinner”.

“Ja,” svarte Mr. Biden. – Jeg tror han kan bli tiltalt.

For noen uker siden innrømmet guvernøren at noen av hans ord og handlinger kan ha skamme kvinner, samtidig som han sa at han ikke trakasserte eller angrep noen.

“Mine kontakter kan være ufølsomme eller personlige, og jeg forstår nå at noen av kommentarene mine, med tanke på posisjonen min, fikk andre til å føle at jeg aldri ville. Jeg innrømmer at noen av tingene jeg sa ble misforstått som unødvendig flørting. Hvis noen føler det Jeg beklager virkelig. “sa guvernøren i februar.

Han la til: “Jeg berører ikke noen uhensiktsmessig, jeg foreslår ikke for noen, jeg vil ikke få noen til å føle seg vanskelig, men dette er beskyldninger som er verdige New Yorkers svar.”