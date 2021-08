RIL Eyes går inn i nye produkter, med oppkjøpet av Renewable Energy Biz

Reliance Industries (RIL) ønsker å akselerere sin inntreden i de nye produktene og fornybar energivirksomhet med nye oppkjøp. RIL -president Mukesh Ambani kunngjorde på det 44. generalforsamlingen i juni i år at selskapet ville være globalt under sin nye energivirksomhet.

RIL forventes å inngå en avtale om å kjøpe den norske hovedkontoret med solblokker REC Group, som har tilknytning til det kinesiske statseide Chinese National Chemical Corporation (ChemChina). Avtalen med RIL er anslått til rundt 1,2 milliarder dollar.

Ambani hadde kunngjort opprettelsen av en solblokkfabrikk i Gujarat. Oppkjøpet av REC Group vil muliggjøre overføring av råvarer og teknologi for RILs foreslåtte Dhirubhai Ambani Green Energy Giga -kompleks spredt over 5000 dekar.

REC kan for tiden produsere 1,8 GW (GW) solcellepaneler årlig. Den har kapasitet til å generere rundt 10 GW installert solenergi over hele verden. REC ble grunnlagt i 1996, ifølge selskapets nettsted. Det har hovedkontor i Singapore og har regionale knutepunkter i Nord-Amerika, Europa og Asia-Stillehavet.

I januar 2021 bekreftet Kinas patentkontor gyldigheten av RECs patentcelle for splittet celle og koblingsboks. I følge REC er denne teknologien, utviklet lokalt, et sentralt trekk ved REC -gruppens avanserte solcellepaneler. I februar 2020 reiste REC-gruppen kontroverser for å beskytte sin intellektuelle eiendom gjennom et søksmål om patentbrudd mot Korea-baserte Hanwa Q-celler.

Senest, i mai i år, kunngjorde REC lanseringen av sin Twin Peak 4 -serie, fjerde generasjon av sine førsteklasses solcellepaneler for tak- og boliginstallasjoner.

I en kommentar til den nye energi- og nye produktvirksomheten sa Ambani: “Som et selskap som fokuserer på nye virksomheter i fremtiden, vil Reliance lede den integrerte styrken til våre reserver, evner, teknologi og dokumenterte prosjektoperasjonelle evner … for å gjøre sine nye energivirksomhet virkelig global.

Aksjer i RIL åpnet på 2 275,95 Rs på den nasjonale børsen tirsdag.