Ring om hjelp fra God Elmeley

“Venner, vi er helhjertet med Sis Fausia,” skrev han i to Instagram-historier. Faucia lider av kreft. “Jeg hadde Toto (en kjent marokkansk sanger, red.anm.) i Marokko, og alle mobiliserer for å hjelpe ham,” beskrev God Elme. “Jeg sender ham styrke, kjære,” fortsatte han. Den fransk-marokkanske komikeren samler inn penger gjennom generøsiteten til sine abonnenter og fans. Han ønsker også å utdanne alle om kreft.

I et annet innlegg vil 50 år gamle Gott Elmaleh avslutte sin turné med sitt sjette enmannsshow 9. september med tittelen “D’Aliers” i februar 2022 på Dôme de Paris. I mellomtiden ble han tvunget til å suspendere henne på grunn av et “mindre helseproblem”. “Jeg nærmer meg mange temaer fra en vinkel av analyse, avmystifisering og virkelighet,” sa han. Dette er de rare livene hans: American Dream (Hollywood og talkshow …), Skuffelse, Far, Religion, Død (han forteller hvordan begravelsen hans vil finne sted!), Midlife Crisis (diskutert) magisk og åndelig), utdanning og Monaco Selv en del av livet hans.