Rio Ferdinand roser Gary Linker for at han tok seg tid til å være vertskap for PD Sports Champions League

Rio Ferdinand hyller Gary Linker da programlederen fullfører tiden for å tilby PD Sports Champions League-dekning etter den europeiske finalen lørdag kveld.

Chelseas 1-0 Champions League-seier over Manchester City i Porto er siste gang Linecker har tatt ledelsen i PTIs europeiske dekning, ettersom han har kunngjort sin avgang fra rollen slik at han kan se Leicester i Europa med sønnene sine.

Tidligere Manchester United-forsvarer – Fellow P.T. Scholar – Rio Ferdinand hyllet Linker da han var gjest.

Rio Ferdinand (nest til venstre) forlot PD-programleder Gary Linker (til venstre)

Etter kampen sa han: ‘Hør, før vi avslutter, må jeg si på vegne av alle i PD, på vegne av alle her, det er en absolutt glede å jobbe med deg på Carrie.

‘Jeg vet at dette er din siste opptreden i PD med Champions League, men du har vært majestetisk hele tiden jeg har jobbet her, men jeg må personlig takke deg for at du hjalp meg med min forandring når det gjelder ekspert. .

‘Så på vegne av alle i PD – ikke gråte! – tusen takk.’

Linker, som svarte med filmen, drar for å se Leicester i Europa neste sesong

Ferdinand svarte direkte og tvitret et svar sent lørdag kveld.

Han twitret: ‘Takk så mange av dere for dine utrolige gode ord. Det betyr så stort og verden. Den siste finalen. ‘

Brendan Rodgers ‘Fox-lag endte på femte plass i Premier League, og kvalifiserte seg dermed til Europa League neste sesong – noe som fikk Leicester-fanen Linger til å tape.