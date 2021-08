Rio Tinto, en fagforening møtes i Vancouver da de økonomiske konsekvensene av streiken vekker.

PRINS ROBERT, BC – Rio Tinto og fagforeningen som representerer de streikende arbeiderne i Kitimat har blitt enige om å holde et nytt møte for å se om forhandlingene kan gjenopptas.

Et notat fra selskapet sier at representanter for Rio Tinto og Unifor Local 2301 møttes sist torsdag og ble enige om å møtes igjen tidlig i neste uke i Vancouver for å vurdere muligheten for å gjenoppta forhandlingene.

Notatet sier også at partene har blitt enige om ikke å ta ytterligere kontakt før neste ukes diskusjon finner sted.

Forbundspresident Martin McClurath sa at han ikke hadde noen kommentar til utviklingen.

Når streiken fortsetter inn i den fjerde uken, begynner noen av ringvirkningene å merkes i nordvest. Spesielt ble et norsk lasteskip fanget i trådkorset.

MV Indiana ligger for tiden fortøyd ved Kitimat havn, men kan ikke fylle drivstoff med lavt svovelinnhold på grunn av streiken.

I et brev skrevet av skipets kaptein sa kaptein Roman Vicente Vodoleg at øko-drivstoffet på skipet ville gå tom i slutten av august.

Mark Gawthrup er administrerende direktør i Arbutus Point Marine, som leverer drivstoff til utenlandske skip på British Columbia -kysten. Han hevder at selskapets underleverandører, Northwest Fuels, ikke ønsket å krysse stikkordlinjen for å fylle drivstoff på skipet av frykt for å stå overfor et tilbakeslag i samfunnet.

Indiana har høyt svovelbrensel om bord, men det oppfyller ikke miljøforskrifter.

“Det kan være at skipet på slutten av dagen gikk tom for svovelfattig drivstoff som måtte brenne innenfor 200-milsgrensen og bytte til høyere svovel, som de ikke kan forventes å bli straffet av Transport Canada for å ha gjort det under omstendighetene, “sa han. Gawthrop.

“Men hvis streiken fortsetter til 2022, er det sannsynlig at skipet også går tom for drivstoff og forsvinner. Og fra responsen jeg mottok fra Rio Tinto og Unifor 2301, kan jeg se skipet synke i mørket. I kan se mannskapet, som for øyeblikket er fanget på skipet., fratatt nødvendigheten av sikkerhet og sikkerhet om bord, som bonde uvitende og uvillige til å arbeide uenighet. “

CFTK har kontaktet Northwest Fuels for kommentar.

Det er også fortsatt bekymring for de økonomiske effektene av streikene hvis de fortsetter over en lengre periode. Kitimat -ordfører Phil Germuth sier den langvarige streiken vil påvirke hele nordvest.

“Det er ikke bare Kitimat -regionen – den kommer til å spre seg over hele regionen,” sa han.

“Rikdommen generert av smelteverket, fra arbeidere og entreprenører og alle andre, som siver inn på Terrace og hele området – for ikke å nevne at det også er flere hundre arbeidere fra Terrace som også er fagforeningsansatte her. Så det vil ha en stor innvirkning jo lenger den varer, det er det ingen tvil om. “

950 fagforeningsarbeidere streiker for tiden, men presidenten for Kitimat handelskammer, Tracy Heitl, anslår at rundt 2000 mennesker har blitt direkte berørt av streiken.

For nå sier han at entreprenører som jobber i Rio Tinto “sitter på hendene”, og mindre penger vil strømme gjennom regionens økonomi på grunn av streiken.

“Hvis dette varer lenger og utover vinteren, vil ikke folk klare det,” sa han.

“Det er nye ansatte, nye ansatte – de kjøpte boliger, investerte seg i samfunnet, det er det vi ønsker, og nå har vi plutselig dette enorme problemet. Hvordan skal de forsørge seg selv? De unge parene som bare kjøpte seg et nytt hjem og en hel haug med gode ting – alle statister, quads og bobiler – de må begynne å lete etter arbeid utenfor samfunnet. ”

Både Germot og Hetl signerte et brev i forrige uke hvor de inviterte de to partene til å møtes og samarbeide for å komme til enighet. Brevet ble også signert av Hesla -ordfører Carol Locklear, Krystal Smith, parlamentsmedlem Skena Bolkley Valley og Taylor Batrash.