Rise of Tomb Raider kommer til PC for å feire Laura Crofts 25-årsdag

Hovedpersonen, født i 1996, er 25 år gammel, og ved denne anledningen gir Amazon tittelen Rise of the Tomb Rider.

Laura Crofts retur

Tomb Raider Saga har solgt over 20 spill og 85 millioner eksemplarer over hele verden. Så la oss feire Laura Crofts 25-årige karakter som den er. Det vil føre til havnene til Laura Croft og Guardian of Light i 2022 og Laura Croft og Temple of Osiris på Switch.

Men inntil da Amazon inviterer deg til å gjenoppdage tittelen utgitt i 2015. For det, Du må abonnere på Amazon Prime og deretter gå til denne adressen. Rise of the Tomb Rider vil bli tilbudt der fra 1. til 14. november uten noen belønning (bortsett fra Prime-medlemmet). På samme side, merk at andre spill på PC-en fortsatt tilbys av Amazon. Du kan for eksempel få Star Wars: Squadrons, Ghostrunner eller Alien: Isolation før 1. november.

Ifølge Laura Croft er hun snart tilbake på mobil, med et nytt eventyr planlagt for 2022 for iOS og Android. Spillet, kalt Tomb Rider Reloaded, lar deg også velge en skuespillerinne som vil doble eventyret. Almney Shelley Blonde (Tomb Rider 1), Judith Gibbons (Tomb Rider 2 og 3), Jonel Elliott (Tomb Rider: The Last Revelation, The Chronicles and the Angel of Darkness) og Keeley Howes (Tomb Rider: Legend, Legend) Will faktisk være en del av spillet.