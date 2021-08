Riser: I kystperlenes bilder av Sør -Norge

Nyt en fototur i Riser, en fantastisk liten kystby på den sørnorske kysten.

Velkommen til Riser, en historisk by i Actor County. Omtrent 4000 mennesker bor i dette kystsamfunnet, men mange flere velger å besøke. Dette gjelder spesielt i juli, måneden for den norske sommerferien.

Riser, Norge. Foto: Daniel Albert

Byen Riser er et populært turistmål blant nordmenn som kjenner det vakre Sør -Norge som mange internasjonale turister har savnet.

I denne artikkelen vil vi dele med deg noen fantastiske bilder av Riser på en vakker sommerdag i begynnelsen av august 2021. Nyt!

Riser Port & Waterfront

Stranden i Riser er en flott attraksjon for byen. Det er populært blant besøkende på grunn av det pulserende hjertet i lokalsamfunnet og baren og restaurantene.

Riser Port. Foto: Daniel Albert

Vann er alltid viktig for stigerøret. På slutten av 1700 -tallet var Riser Norges sjette største skipsby og et stort senter for skipsbygging.

Risør er en vakker foss. Foto: Daniel Albert

City Wooden Boat Festival (Risør Trebåtf Festival) Feirer denne tradisjonen med regatta og mange flere feiringer i det tørre landet.

Et fellesskap av håndverkere av treskip er aktivt i Moin, noen kilometer vest for reservoaret.

Riser’s hvite trebygninger

Mange steder i Norge, som Gamle Stavanger og Flekkefjords nederlandske kvarter, er kjent for sine tradisjonelle hvite trehus. Men Riser kan være den beste av dem alle.

Tak av stigerøret. Foto: Daniel Albert

Stigerøret beskytter aktivt sine gamle, hvite trehus, og resultatet er ganske enkelt fantastisk, spesielt når solen skinner.

En populær utsikt over landsbyen. Foto: Daniel Albert

På norsk kalles det riser Den hvite byen Skokerok – White City av Skokerok. Skagerak refererer til lengden mellom denne delen av Sør -Norge og Danmark.

Et hvitt tregjerde i stigerøret. Foto: Daniel Albert

For rundt 450 år siden var Riser en liten fiskerlandsby da nederlandske skip ringte for å kjøpe trær fra skogene i Sør -Norge. En by tjente handel like raskt som den gjorde i Flekkefjord og mange kystbyer.

En gate i landsbyen Riser. Foto: Daniel Albert

Imidlertid er de fleste hjem nyere enn du kanskje forventer. Riser ble ødelagt av brann i 1861. Hvit maling ble valgt under renoveringen fordi beboerne ønsket å gi velstand til fremtidige besøkende.

Churches of Riser

Til tross for byens lille størrelse, har den to historiske kirker.

Riser kirke. Foto: Daniel Albert

Riser Church var laget av tre og malt hvitt, selvfølgelig! Det ble bygget i 1647 av en ukjent arkitekt og har plass til rundt 450 mennesker. Siden den gang har den blitt oppdatert flere ganger, spesielt i 1928.

Riser kirke. Foto: Daniel Albert

Ta en kort spasertur i vest, og du finner Brindental Church. Igjen, det er en hvit trebygning! Kirken ble bygget i 1879 og har plass til rundt 300 mennesker.

Fridental kirke. Foto: Daniel Albert

Hvor å bo i stigerøret

Så, planlegger du en tur nå? Jeg kan ikke klandre deg!

Riser Hotel Det sentrale rommet tilbyr tradisjonelle rom, litt sjøutsikt og noen direkte tilgang til hagen. Et minutt eller to fra sjøkanten, Lite hotell Er et vakkert alternativ. Begge hotellene er populære blant par.

Riser og det er mye mer å se rundt det, men jeg håper dette gir deg en smak!