Riyadh Season Tennis Cup ønsker verdenstennisens crème de la crème velkommen

En kunngjøring for tennisfans. Elleve 1 Denne tirsdagen og onsdagen 26. og 27. desember sendes den første utgaven fra klokken 17.15 og utover. Riyadh Sesong Tennis Cup. På showet: To utstillingskamper med fire av de regjerende verdensmesterne i tennis på Kingdom Arena i Riyadh, hovedstaden i Saudi-Arabia. Blant kvinner, hviterussisk Arina SabalenkaHun møter WTA nr. 2 Tunisia på tirsdag Ones Zabeer6. i verden og den beste arabiske og afrikanske tennisspilleren i historien.

Toppmøte for menn

Blant mennene den serbiske superstjernen Novak DjokovicVinneren av 24 Grand Slams møter den unge spanjolen denne onsdagen Carlos Algaraz, som 20-åring, har allerede vunnet to Grand Slams og til og med beseiret serberen i finalen på Wimbledon i sommer. Denne oppvisningskampen mellom verdens nr. 1 og 2 vil være en mulighet for sistnevnte til å måle seg foran den kommende sesongen. En stor generasjonskamp venter deg på slutten av dette året.

Riyadh Season Tennis Cup og Arena Sabalenka og kampene mellom Onz Zabiur og Novak Djokovic mot Carlos Algaras denne tirsdagen og onsdagen og 26. og 27. desember kl. 17.15 den 11., vil være tilgjengelig på valg. Velger Sport fra Proximus.