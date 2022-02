Road 96: det franske indiespillet kommer til PS5 og Xbox Series

Det franske indiespillet Road 96 kommer på banen for PS5, Xbox Series X og tidligere generasjonskonsoller om noen måneder.

riksvei 96 skal ut på veien igjen på nye plattformer. Tilgjengelig siden i fjor sommer på PC og Nintendo Switch, kommer det prosedyremessige narrative spillet satt til PS5, Xbox Series X, PS4 og Xbox One 15. april. Den nye produksjonen av den franske DigixArt (Ukjente soldater Y 11-11 Minner telt) vil være for anledningen tilgjengelig både digitalt og fysisk. Det er imidlertid ingen samlerutgave i horisonten for disse plattformene.

En prosedyremessig roadtrip kommer til PS5 og Xbox Series X

EN narrativ og prosedyremessig roadtrip som gjør at den uavhengige studien kan nomineres i intet mindre enn 7 kategorier i Pegasus 2022 takket være hans opprinnelige forslag vedta kjønnskoder mens du prøver å bryte dem, noen ganger klønete. Et forslag som heller hadde forført redaksjonen på grunn av dens prosessuelle generasjon av møter, dens markerte preg av ukonvensjonell humor og dens ganske hyggelige interaktivitet.

Husk at spillet finner sted sommeren 1996. I huden til flere løpske tenåringer, spilleren må prøve å rømme fra det autoritære regimet til Petria og prøv å påvirke skjebnen til landet gjennom en rekke møter på veien som skiller det fra grensen og alternativene som vil bli presentert for ham.