Robbie Williams barberer av seg det brune håret med kona Ida Field

Robbie Williams ble barbert av kona Aida Field på onsdag.

Aida, 42, tok sangeren, 47, til Instagram for å dele en video av seg selv med en trimmer i hånden, klar til å gi den et nytt utseende.

Robbie viste frem sitt lange håret på forhånd, noe som gjorde rock DJ-hitmakeren helt skallet.

Aida dokumenterte prosessen, og Robbie satte seg tålmodig ned og barberte låsene sine.

Take That Star-stjernen løp hendene over hodet da hun ble vant til sitt nye utseende, mens Aida stolt smilte etter kameraet.

Han skjøt tittelen: ‘brobbiewilliams er ingenting eller ingenting når det gjelder håret hans … og ærlig talt er det ingenting nå 🙂 #nohairdontcare #instamood #thebaldandthebe Beautiful # who is next? AWxx ‘.

Alt er på jobb en dag!

Det kommer etter at Robbies band Gary Barlow antydet at Tag Dad kanskje var tilbake på veien raskere enn forventet på søndag.

Den 50 år gamle sangeren avslørte: ‘Vi vil komme tilbake og gjøre noe.’

Imidlertid insisterte hitprodusenten på at det ikoniske teamets inntekter avhenger av utfallet av infeksjonskontroller, og: ‘Når store rom kommer opp og går igjen.’

Snakker Solen, Selv om han ikke visste hvilken form comebacket deres ville ha, sa stjernen at bandet ‘gikk ingensteds’.

Spennende: Robbies band Gary Barlow kan være tilbake på veien raskere enn forventet på søndag.

‘Jeg vet fortsatt ikke hva det blir, det er en turné eller et album, eller til og med begge deler. Men Tag That går ingen steder, ” la han til.

Ta den siste turen i 2019 for å feire 30-årsjubileet og gi ut sin største hitrekord.

Gary fortalte avisen at han håper Tag Dad vil være i stand til å legge ut på en lignende tur på 40-årsdagen.

Epidemi: Gary understreket imidlertid at lagets besøk avhenger av utfallet av epidemien: ‘når store rom kommer opp og går igjen’ (ta et bilde i 1993)

Tag Thatt løper med tre stjerner, Cake, 50, Mark Owen, 48, og Howard Donald, 50, etter at Robbie Williams og Jason Orange, 50, forlot for å fokusere på deres musikkarriere og personlige liv.

De fem sangerne dannet først en popgruppe i 1989, og toppet som nummer 12 singler og nummer åtte på Storbritannias singelliste. De er for øyeblikket det mest suksessrike boybandet i historien til det britiske diagrammet.

Robbie forlot bandet i 1995 og hadde flere solohits, inkludert Rock DJ og Angels, og de gjenværende medlemmene kunngjorde splittelsen i 1996 et år senere.

Imidlertid gjenforenes de i 2006, minus Robbie, og hadde stor suksess med gjenforeningsturnéen.

Rock DJ-hitmakeren kom tilbake i 2010 for forbedring av albumet.

Imidlertid dro han i 2014 for å fokusere på å bli far for andre gang. Jason bestemte seg for å dra, fordi han ikke ønsket å fortsette turen.