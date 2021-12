Roberto Martinez: “Belgia vil være blant topp 5 på FIFA-rankingen de neste 15 årene”

Treneren til Belgia har uttrykt optimisme på slutten av 2021.

Lagt ut 25.12.2021 klokken 17:34



EI julen publiserte våre kolleger fra Eleven Sport et eksklusivt intervju med Roberto Martinez. I sistnevnte ser treneren til de røde djevlene tilbake til fortiden, men inspirerer også fremtiden til det belgiske landslaget.

“Du bør vite at produktet vårt for Euro 2020 var veldig bra. Det var enda bedre enn verdensmesterskapet i 2018! Skuffelsen over å bli eliminert var overveldende. Ikke bare det, men jeg hadde vanskelig for å akseptere nederlaget mot Italia. Denne generasjonen fortjener ikke å tape en slik kamp.»

Med et tilbakeslag fikk Belgia nylig en ny opplevelse i Folkeforbundet. “Det var rart der. Det er sint,” husket han og tenkte på elimineringen mot Frankrike. “Vi ga denne kampen til de blå. Vi ble ikke beseiret av en fiende, men vi hadde følelsen av at vi hadde tapt dette møtet selv.

Uten noen endelig seier i disse to kampene, er de røde djevlene fortsatt på toppen av verdensrankingen. “Jeg tror Belgia vil være blant topp 5 de neste 15 årene på FIFA-rankingen.”