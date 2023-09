Luxembourg reiste ikke til Portugal som et offer. Våre naboer går imidlertid derfra med et solid nederlag i lommen.

Med tre seire i de tre siste kvalifiseringskampene for EM (inkludert svært overbevisende kamper mot Island og Bosnia), Luxembourg Portugal dukket opp med en håpets hovedstad uten sidestykke i sin historie. Spesielt fra det motsatte, deres vanlige syndebukk, en viss Cristiano Ronaldo (forfatter av 11 mål mot luxembourgerne) ble suspendert.

Returen til virkeligheten var brutal: 9-0-tap mot Luxembourg Roberto Martinez. Etter 2-0 fra det 17. minutt klarte ikke våre naboer å gjøre noe i møte med nådeløse angrep fra portugiserne. Gonzalo Ramos var ute av kampen med en dobbel, det samme var Diogo Jota og forsvarsspiller Goncalo Inacio.

En veldig høy score for de kjente ansiktene til vår Pro League, spesielt i den defensive avdelingen Anthony Morris (Union Saint-Gilloise) men Maxime Chanot (Ex Courtai og Beerschot) og Laurent Jans (Ex Waasland-Beveren og Standard).

Takk for dette rommet, The Portugal Slovakia er åtte poeng foran sin kveldsmotstander som ser dem passere det på andreplass.