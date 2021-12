Nesten fire år etter Daliers neste dag, fikk han selskap av sin ikoniske gitarist, Robin Le Missouri. Storbritannia dør av kreft onsdag. Han er 68 år gammel.

Ta en titt på en La Keith Richards der han bar feil låter med gitaren veldig lavt, nesten på knærne, han sto på scenen med Johnny Holiday i 20 år.

Møtet deres fant sted i Los Angeles i 1994, under innspillingen av albumet Rough Down.

Han var da en fransk komponist. Siden den gang har de vært uatskillelige frem til 2017 og denne hyllesten til La Madeleine. Johnny sa blodet sitt. På Twitter ga Laeticia Hallyday en hjertelig hyllest: “De elsket hverandre begge så høyt som brødre i møte med livet. De delte de samme verdiene og de samme musikknotene. De elsket hverandre fra liv til død. Fire år senere lyktes han aldri. Beklager.”

Robin Le Missouri og Johnny var nesten naboer i Los Angeles, hvor gitaristen bodde veldig lenge. Dyp vennskap forente de to artistene. Gitaristen forklarte under premieren på dokumentaren «My Name Is Johnny» 30. november 2014 at den var dedikert til den amerikanske Dowlier-turneen. “Etter 23 år med samarbeid har vi aldri vært uenige. Forholdet vårt varte lenger enn mange par. Han var en fantastisk mann og venn.” Han uttrykte håp til pariserne.

Laeticia Hallyday nominerte ham som et familiemedlem. Den dagen Johnnys følge fortalte ham at det var på tide å forvandle gitaristen for å gi nytt liv til sceneopptredenene hans, børstet Rocker ideen fra baksiden av hånden. Robin Lee Missouri var en musiker som ble hos ham i lang tid.

Storbritannia vitner i en dokumentar dedikert til Johnnys USA-turné.

Robin Le Missouri beundrer fransk musikkkultur. “Alle Rockabilly-stjerner, fra Jerry Lee Lewis til Elvis Presley, til og med til Mattie Waters. Overraskende nok var Lonnie Donegan, en engelskmann som jobbet i et Schiffle-band i Storbritannia, en vag fyr jeg aldri trodde fantes. Overrasket. Og Johnny legger det til “Utmerket til å oversette populære amerikanske og engelske sanger til fransk”.