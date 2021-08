Roboter for å avdekke en skjult lenke i de smeltende isbreene på Svalbard

MARINE forskere har satt inn robotkjøretøyer på et farlig oppdrag foran en isbre på Svalbard mens de prøver å avsløre den skjulte lenken i hvor raskt arktisk is forandrer havet vårt.

Oppdraget til Ny Alesund, verdens nordligste bosetning, er et samarbeid mellom Scottish Association for Marine Sciences (SAMS), UiT The Arctic University of Norway, Norwegian Polar Institute og Svalbard University Center. Teamet vil undersøke Kronebreen -breen i Kongsfjorden, måle ferskvannsavrenning mens den smelter og vurdere hvordan den samhandler med atlantisk sjøvann.

Mennesker kan ikke prøve isbreen på grunn av risikoen for at isen kollapser i sjøen, en prosess som kalles isbre.

I stedet vil teamet bruke et autonomt overflate kjøretøy (ASV) bygget av det norske selskapet Maritime Robotics, for å registrere forskjellige oseanografiske målinger på isbreen, mens et autonomt undervanns kjøretøy, kjent som en ecoSUB, vil ta temperatur, saltinnhold og oksygen .. avlesninger under overflaten. Flydroner vil inspisere “søylene” med ferskvann som renner fra breen.

LES MER: Richard Murphy: Ignorer tullet om at aksjon mot klimaendringer er for dyrt

Ledende forsker professor Finlo Cottier fra SAMS sa: “Fjordene er forbindelsen mellom havet i endring og våre raskt smeltende nordlige isbreer. Derfor er overføring av varme og vann på disse punktene, ofte noen få kilometer brede, ekstremt viktig for å forstå hvordan klimaendringer påvirker havet vårt.

“Siden disse områdene er for farlige for en fullstendig studie og for små til å bli fanget opp i globale havmodeller, har samspillet mellom fjorder og isbreer imidlertid ikke vært tilstrekkelig representert i hav- og klimaspådommer.

“Vi trenger å vite mye mer om ferskvannet som når havet: hvor mye er det? Hvor ender det? Hvordan beveger den seg?

“Det ville bare være for farlig å komme inn i et så fiendtlig og fjerntliggende miljø med en båt. Ikke bare er det fare for isfall, men store leveranser forårsaker enorme bølger, noe som gjør det til et farlig sted. Det er der robotsystemer spiller inn og jobber i spissen for arktisk vitenskap. ”