Ressursforvaltningsselskapet Geminor og det norske avfallsselskapet Renault Zone Greenland (RIG) har blitt enige om å håndtere de resterende 35 000 tonn avfall over en femårsperiode. Avfallet vil bli sortert i flere resirkulerbare fraksjoner på et av Skandinavias nye robotutplasseringsanlegg.

Geminor signerte nylig en kontrakt om å behandle og behandle grovt. Renovasjon i Greenland (RIG), et interkommunalt renovasjonsselskap i Norge, mottar årlig 7000 tonn kommunalt avfall. Kontrakt 1. Starter i september og varer til høsten 2023, og har opsjon på tre år.

Avfallet vil bli transportert utenfor byen Skien til Geminers partner, Bj ோர rstadlan Naring AS, i prosjektet. Her vil resterende avfall sorteres i resirkulerbare fraksjoner, et av Skandinavias mest moderne robotsorteringsanlegg.

Robotanlegget foretar 6000 valg i timen og kan “trenes” til å sortere alle de store fraksjonene for resirkulering

Leaf Newert, prosjektleder og regnskaps- og utviklingssjef i Gemini, forklarer. “Avfall transporteres til Bjorstaddalen i gassdrevne lastebiler før robotsorteringsanlegget gjennomgår omfattende sortering: avfall som infrarøde sensorer og rekkverk, tre, papp, stein, metall, plast og keramikk sorteres i separate fraksjoner. Vil bare være ikke- resirkulerbar. “

Bedre sortering betyr bedre bruk av materialer. “Å bruke et robotdistribueringsanlegg gir mange fordeler,” sier Leaf Newert. “Robotsortering skaper helt renere og renere fraksjoner, noe som forbedrer den endelige behandlingen av materialet – avfallet går til materialgjenvinning eller energigjenvinning. Vårt mål er å øke gjenvinningsgraden og forbedre kvaliteten på fraksjonene som brukes i produksjon av nye Derfor er robotsortering et konsekvent alternativ i vår avfallsbehandling. “sier Leaf Newert.

“Robotanlegget gjør 6000 valg i timen og kan” trenes “til å sortere alle de store fraksjonene for resirkulering,” sier Cindere Houn, administrerende direktør i Beijingstadlan Naring AS. Sensorteknologien er unik og kan oppdage både form, farge og materiale. Nye markedsmuligheter – eller til og med begrensninger – kan lære datamaskinen å gjenkjenne nye brøk. Vi ønsker å være i forkant når det gjelder implementering av roboter, og vi ser hele tiden etter de beste løsningene i avfallshåndteringen, sier Cindere Houn i Bejorstadel Naring AS i Norge.