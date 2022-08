Rock gjennom sommeren med Samsungs Sound Tower-tilkoblede høyttalere

Sommeren er her, og med den, høytiden for de fleste franskmenn. Du kan stole på de beste kraftige Samsung lydtårnhøyttalerne for å livne opp dagene dine, spesielt kveldene. De følger deg overalt og leverer kvalitetslyd for å rocke deg i enhver situasjon. Kirsebær på kaken? Samsung tilbyr Tilbud om tilbakebetaling Frem til 27. august. Zoom inn på Samsung Sound Towers.

Incitamenttilbud for sommeren

Samsung ruller ut et refusjonstilbud frem til 27. august for å danse hele natten med Sound Tower. For å avrunde kvelden med venner eller familie, Samsung Sound Tower MX-ST40B koster 379 euro i stedet for 399 euro. Hvis du vil spille i de store ligaene, Samsung Sound Tower MX-ST40B faller til €479 i stedet for €499. Det er på tide å unne deg disse ultrakraftige tilkoblede høyttalerne fra Samsung.

Forsterk festene dine med Samsung Sound Tower

Med sine kraftige høyttalere vil Samsung lyse opp sommerkveldene dine. Enten det er lydtårnet MX-ST40B eller MX-ST50B, vil du få vennene dine til å danse Eksepsjonell toveis lyd. Dette bidrar til å levere rik, kraftig lyd i hele rommet. med effekt på henholdsvis 160W og 240W, er disse to høyttalerne bygget for å omgi deg. «Bass Boost»-knappen lar deg plukke opp ørene ved å intensivere bassnivået. La festen begynne!

med 12 og 18 timers autonomi henholdsvis, Samsung Sound Tower MX-ST40B og MX-ST50B tar deg til slutten av natten. Enten det er en bassengfest, en brennende grill eller et bål, følger disse tilkoblede høyttalerne rytmen din. med IPX5-sertifisertDe er vannavstøtende å ta med deg Overalt faktisk. Uansett vær.

Og lykke, glede. Med Samsung Sound Tower MX-ST40B og MX-ST50B, Du kan koble til opptil to smarttelefoner For å dele den tunge oppgaven med å flytte alle sammen. Opptil ti høyttalere kan kobles til via Bluetooth. Ti ganger kraften!

Party Lights+-modus lar deg lyse opp festen: Flere lyseffekter er tilgjengelige for å lyse opp dansegulvet. DJ i hjertet? Dedikert aktivitet vil gjøre deg glad. Faktisk, fra appen kan du legge til lydeffekter, kontrollere belysning eller bruke balanseinnstillinger. Endelig vil søndagssangere elske Samsung Sound Tower MX-ST50Bs karaokemodus. Vil du fange Britney Spears eller Johnny Holidays største hits? Dette er den perfekte muligheten!

