Rock Werktor 2023: Juggernaut leverer nesten alle løftene sine (VIDEO)

1. Iggy Pop: Klask

Som 76-åring kom Iggy Pop uten overkropp. Iguanen, med sin skadede kropp og sprukne hud som gammelt pergament, ga en forestilling som sjelden er sett i Rock Wector. Med uendelig energi slipper han løs en last av eksplosive sanger og noen nuggets fra sitt siste album. Hver fiaskoSpesielt svovel Galskap Og En moderne rip off. Publikum ble også behandlet med klassikerne: TV-øye, Gi risikoIkonisk reisende, Livslyst, Søk og ødelegg og A Jeg vil være hunden din Mesterlig.

2. Kursiv, veldig god idé

I år har stedstrukturen endret seg noe. Hengekøyen har viket for The Slope, som nå anser sin posisjon som den «sanne posisjonen».

©ÉdA Mathieu Golinvaux

Festivalgjengere gjemmer seg ikke lenger under skråplanet der de hviler: Scenen vender nå mot det samme skråplanet, slik at konserten kan sees fra en litt høyere høyde. Arrangørene hadde den gode idéen å booke en konsert med musikksjangre som vi ikke hører så mye på Rock Verktor.

3. Feberstråleoverraskelsen

Festivalens overraskelse skylder vi Fever Ray (svenske Karin Drijer, duoen The Knife). Grimy og alle kledd i hvitt delte scene med to like gåtefulle sangere. Han forklarte ikke bare sangene til det gode albumet hans, seriøse kjærligheter Men fremfor alt legemliggjør hun dem på en mesterlig måte, og fanger publikum med sin eksperimentelle elektro.

4. Leksjon av musene

Blant de store lederne var de som viste seg å være de mest målbevisste utvilsomt Matthew Bellamy og hans følgesvenner Moose. De foreslo en fantastisk konsert. Teamet trakk ut sine store kuler (Problemdiagram, Tiden er ute, Supermassivt svart hull, stige…) og noen nye emner (Hysteri, psyko)

Der britene virkelig imponerte var den visuelle mestringen av showet deres: fantastiske projeksjoner som komplementerte sangene til å fortelle en historie. Men som enhver veldig velsmurt mekanisme, hvis en liten rullestein glir inn i tannhjulene, kan den få uforholdsmessige proporsjoner. Muse betalte prisen på slutten av konserten: gruppen forbereder seg på å synge den etterlengtede sangen Ridderne av CydoniaEt teknisk problem plaget laget: ikke alt kunne være perfekt.

5. Kvakk i låven

Arrangørene satte rekord for et ekte konserthus på slettene, og økte The Barns kapasitet til 20 000 mennesker. Det er mer enn Sportpaleis. Men ved å programmere store navn som Editors, Rosalia eller Fred Again, la de tusenvis av festivalgjengere på gulvet, noe som forårsaket mye frustrasjon. Et problem vil bli løst i neste versjon.