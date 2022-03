Rockstar bekrefter dato og innhold for GTA 5 og GTA Online på PS5 og Xbox Series

Hva nå GTA 6 er offisielt bekreftet, Rockstar vil fokusere på å gi ut de to neste generasjonsversjonene av den GTA 5 og nettversjonen. To nyutgivelser som har blitt utsatt flere ganger til dags dato, og hvis siste dato angitt mars 2022. Uten utsettelse denne gangen siden studien bekrefter denne ankomsten for 15. mars 2022.

Selvfølgelig disse versjonene ps5 og Xbox Series vil tilby Forbedret grafikk, i 4K med en bildefrekvens på 60 bilder per sekund, for å nærme seg PC-kvalitet. Teksturer vil bli forbedret, med HDR-alternativer, men også ray tracing på de nye konsollene, samt reduserte lastetider, haptisk tilbakemelding på PS5 eller oppslukende 3D-lyd.

de PS4 og Xbox One-spillere vil kunne overføre solospillene deres og karakterene deres online, samt progresjonen takket være kryssprogresjon støtter. Alternativet er nå tilgjengelig ved å logge på Rockstar Games Social Club og lagre filene dine i skyen. All kontooverføringsinformasjon er tilgjengelig på spillblogg.