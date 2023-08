Rockstar Games anskaffer skapere av GTA RP (Cfx.re)

Rockstar Games kunngjorde i dag oppkjøpet av Cfx.re til tross for potensielle lekkasjer av den svært etterlengtede GTA VI for noen måneder siden. Hvis du ikke kjenner dette selskapet, er det folkene bak GTA RP (FiveM).

Hva om Rockstar Games ga oss GTA VI med uttalt integrasjon av RP (Roleplay)-modus? Det amerikanske selskapet ser imidlertid ut til å ha valgt denne veien siden selskapet bestemte seg for å kjøpe Cfx.re, selskapet bak prosjektet. Husk at Cfx.re ga ut FiveM-programvare (og RedM for Red Dead Redemption 2), som tillot spillere å lage private servere. Utviklerne er nå fullt bemannet av Rockstar Games. Det amerikanske firmaet avslørte imidlertid ikke kjøpesummen.

I tillegg kunngjorde Cfx.re de gode nyhetene på Twitter med en offisiell pressemelding:

Det er vi veldig glade for å kunngjøre i dag https://t.co/bCi7twSjM3 Teamet er nå offisielt en del av Rockstar Games! Les mer i våre forum: https://t.co/Pmrjq1HUDN — Cfx.re/FiveM (@FiveM) 11. august 2023

Mens vi venter på den offisielle kunngjøringen av GTA VI, er Grand Theft Auto V fortsatt tilgjengelig på PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, PS3, Xbox 360 og PC.