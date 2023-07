Rød helg på veiene i Frankrike, hvordan komme seg ut?

Denne helgen lover å bli veldig travel på franske veier, med ferieavganger, samt tredagershelgen, en nasjonal helligdag, som sannsynligvis vil føre til mye trafikkork. Nettstedet «Bison Futé.fr» tok ledelsen og la ut en prognose for de kommende dagene.

Basert på disse prognosene er det utvilsomt best for belgiske feriegjester å reise fredag ​​kveld, for å unngå en dag som tegner til å bli et mareritt. Lørdag blir mer komplisert for bilistene, med hele Frankrike klassifisert som rød sone i avgangsretningen. Det er meldt om kø og trafikkork på A10, A31, A63, A7, A9 og A61. Hvis du må dra for dagen, er det bedre å dra tidlig om morgenen for å unngå trafikkork i storbyer.

Det vil være lurt å sørge for nok mat og drikke til å tåle varmen i en kø som varer i flere timer.

Fransk antrekk Bison Futé ser rødt på franske veier denne lørdagen. ©Bison Smart

Søndag spår Bison Feud trafikkproblemer i avgangs- og returretningene. En crossover av feriegjester finner sted og Ile-de-France-regionen vil igjen bli klassifisert som rød og bør derfor unngås som en prioritet for uttak. De resterende veiene og motorveiene vil fortsatt bli klassifisert som gule og faren for trafikkork kan ikke utelukkes.

Feriegjesternes snarveisproblem ©Bison Futé

Kort sagt, hvis du har planlagt å ha det gøy denne helgen, vet du at du ikke er den eneste med denne ideen. Når fredag ​​14. juli faller på, vil forholdene være en å se på i 4 dager, men for best sjanse for å unngå kaoset av trafikkork, stå opp tidlig eller gå på en fredag. Kvelds- og nattridning.