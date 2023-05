Rød løper på Cannes 2023: finn de vakreste bildene

Kick-off er i gang! Den 76. utgaven av filmfestivalen i Cannes startet tirsdag 16. mai. Kinokjendiser fra hele verden marsjerte ned Crochets røde løper.

Laura Smet

Datteren til Natalie Bay og Johnny Hallyday var ikke den første som klatret opp trappene i Cannes. Han kom til Croisette for første gang i 1996.

Pom Klementieff

Den franske skuespillerinnen, som ble født i Quebec, Canada, spilte hovedrollen sammen med Tom Cruise i den siste delen Umulig oppgave Kommer ut i år.

Fanpinging

Av kinesisk avstamning. Hun dukket opp på den røde løperen i en lang kjole med malerier av tigre.

Catherine Deneuve

I denne plakaten for den 76. utgaven kommer skuespillerinnen for å støtte datteren Chiara Mastroianni, som står i spissen for årets festival.

Mats Mickelson

Den danske skuespilleren dukket opp sammen med kona Hanne Jacobsen.

Uma Dharman

Kjent for sin rolle i «Kill Bill», men også for å ha filmet med Quentin Tarantino flere ganger, ankom skuespillerinnen Cannes smilende sammen med sønnen Leven Hawke.

Michael Douglas

Den Oscar-vinnende amerikanske skuespilleren ankom den røde løperen sammen med sin kone Catherine Zeta-Jones og deres datter Carys Zeta Douglas.

Johnny Depp

Skuespillerens opptreden i hekle sendte publikum i vanvidd. Sørg for sending av filmen «Jean du Barry«Der spiller han Louis XV, Johnny Depp nøler ikke med å kontakte fansen og signere noen autografer og ta bilder.